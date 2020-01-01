«Залетел снаряд салюта»: Под бой курантов в Сарове тушили многоквартирный дом

Отнюдь не праздничной выдалась прошедшая ночь для жильцов дома № 9 по улице Курчатова в Сарове – там прямо под бой курантов пришлось тушить пожар в одной из квартир. Первыми о происшествии сообщили родственники пострадавших жильцов.

- В этой квартире живут пожилые люди, - рассказала «Комсомолке» родственница пострадавших жильцов Мария Юданова. – В боковое пластиковое глухое окно залетел снаряд салюта. В результате, загорелась вся обшивка балкона. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Кто так неудачно запустил салют, так и осталось неизвестным. Тем не менее, жильцы пострадавшей квартиры разыскивают свидетелей происшествия. И даже обещают вознаграждение за информацию.

- Ущерб никто не считал, - рассказывает Мария Юданова. – Сейчас там нужно делать остекление балкона, балконной группы и проводить отделку балкона.

Это происшествие сейчас активно обсуждают в Сарове. И некоторые даже предлагают свою помощь пожилым людям.

- Если вещи какие-то нужны, средства первой необходимости, сообщите, написала в группе «Затоновости. Саров» Эвелина Бутусова. - Жалко пожилых, тем более в праздники.

- Трусливые шкодники, - отчитал виновников происшествия Анатолий Куликов.