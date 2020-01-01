2020-01-01T12:48:40+03:00
Звезды

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Сейчас в семье пары подрастает двое совместных сыновей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно.Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно. Этого события поклонники красавицы ждали долгие девять лет.

- Этот год был очень красивым и запоминающимся, - подписала Наталья Водянова снимок с любимым мужчиной и помолвочным кольцом на том самом пальце. – 2020 мы готовы. Не терпится отпраздновать следующий год с любимым Антуаном Арно.

Увидев кольцо на безымянном пальце супермодели и многозначительные смайлики в виде кольца в самой записи, поклонники завалили ее вопросами о скорой свадьбе. На что Наталья Водянова всем отвечала коротким «да».

- Поздравляю, Наташ, - отреагировала mariashimf. – И привет всем, кто злорадствовал на эту тему.

natasupernovanatasupernova
This year has been beautiful and very memorable 2020 here we come Can t wait to celebrate next year with our loved ones @antoinearnault
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- Счастливого нового этапа в жизни, - пожелала ей lusy_yeomans. – Какой особенный год для тебя и Антуана Арно. Наслаждайтесь каждой секундой.

Напомним, супермодель Наталья Водянова и Антуан Арно вместе уже девять лет. Познакомились они еще в 2007 году, а с 2011 года между ними завязался роман. Сейчас у пары подрастает двое совместных сыновей – 5-летний Максим и 3-летний Роман. Еще трое детей у Натальи Водяновой от английского дворянина Джастина Портмана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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