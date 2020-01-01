Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно. Этого события поклонники красавицы ждали долгие девять лет.

- Этот год был очень красивым и запоминающимся, - подписала Наталья Водянова снимок с любимым мужчиной и помолвочным кольцом на том самом пальце. – 2020 мы готовы. Не терпится отпраздновать следующий год с любимым Антуаном Арно.

Увидев кольцо на безымянном пальце супермодели и многозначительные смайлики в виде кольца в самой записи, поклонники завалили ее вопросами о скорой свадьбе. На что Наталья Водянова всем отвечала коротким «да».

- Поздравляю, Наташ, - отреагировала mariashimf. – И привет всем, кто злорадствовал на эту тему.

natasupernova This year has been beautiful and very memorable 2020 here we come Can t wait to celebrate next year with our loved ones @antoinearnault

- Счастливого нового этапа в жизни, - пожелала ей lusy_yeomans. – Какой особенный год для тебя и Антуана Арно. Наслаждайтесь каждой секундой.

Напомним, супермодель Наталья Водянова и Антуан Арно вместе уже девять лет. Познакомились они еще в 2007 году, а с 2011 года между ними завязался роман. Сейчас у пары подрастает двое совместных сыновей – 5-летний Максим и 3-летний Роман. Еще трое детей у Натальи Водяновой от английского дворянина Джастина Портмана.