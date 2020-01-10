2020-01-10T14:55:47+03:00
Общество

«Линкольн Райм: Собиратель костей»: новый детектив от NBC

Это история гениального нью-йоркского криминалиста, обладающего феноменальным умом и расследующего самые запутанные преступления
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: ivi.ruФото: ivi.ru
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Новый детективный сериал от NBC, который в России эксклюзивно покажет ivi, - это история гениального нью-йоркского криминалиста Линкольна Райма, человека, обладающего феноменальным умом и расследующего самые запутанные преступления. На экраны герой пришел из одноименного романа американского писателя Джеффри Дивера, а исполнить его роль доверили Расселлу Хорнсби (“Анатомия страсти”).

В начале сериала Линкольн Райм не в лучшей форме: он попал в западню на месте преступления и теперь полностью обездвижен. От былого энтузиазма расследователя почти не осталось следа, когда с просьбой о помощи к нему пришла начинающий детектив Амелия Донаги (Ариэль Кеббел). Она вышла на след давнего врага Линкольна - хитроумного серийного убийцы, известного под именем “Собирателя костей”. Таинственному психопату удается сделать то, что не смогли друзья Райма: он возрождает в Линкольне страсть к расследованиям и жизненную энергию. С помощью Амелии парализованный детектив начинает вести расчетливую, опасную и при этом невероятно интригующую игру с психопатом. А заодно - раскрывать самые загадочные убийства в Нью-Йорке.

Начинайте следить за противостоянием гения криминалистики и изобретательного маньяка 11 января - эксклюзивно в онлайн-кинотеатре ivi.

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