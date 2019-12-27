«Он танцевал и сам упал на нож»: Нижегородку обвиняют в убийстве возлюбленного, издевавшегося над ней долгие годы

Восточная музыка, внезапный удар в висок, невесть откуда взявшийся нож и огромная лужа крови на полу – теперь вечер 21 декабря кажется жительнице поселка Воротынец Елизавете Волковой (имена героев изменены – прим. Ред.) просто страшным сном. Правда, в отличие от ночного кошмара, закончится он не скоро – женщину обвиняют в хладнокровном убийстве своего возлюбленного. По закону, ей грозит до пятнадцати лет тюрьмы. А ведь начиналось все с красивой романтической истории.

Первая любовь

Лиза и Олег были знакомы с детства – с ее детства. Когда симпатичный молодой человек начал захаживать в гости к ее старшей сестре, Лизе было всего 15 лет. Она смотрела на него во все глаза, внимала каждому его слову – но все тщетно. Казавшийся таким взрослым и надежным Олег видел в ней только младшую сестренку своей пассии. Потреплет по голове, сунет конфетку – и преспокойненько уйдет в кино с Катей.

- Он относился к ней как к ребенку, - рассказала «Комсомолке» сестра Елизаветы Волковой Екатерина. – Он в ту пору был безумно влюблен в меня. Мы с ним, можно сказать, выросли вместе.

Правда, вскоре после школы пути влюбленных разошлись: Катя с подругами стала бегать на танцы, а Олег – сел в тюрьму за убийство.

В Олега девушка влюбилась, еще будучи школьницей.Фото: СОЦСЕТИ

- Хотя он и там меня не забывал, - признается Екатерина. – И в любви признавался, и письма писал. Да только я к тому времени уже замуж выскочила, двоих детей родила. О нем я и думать перестала!

Зато Лиза за это время по-настоящему расцвела. Из нескладного подростка она превратилась в красивую изящную девушку. Те же глаза, что у Кати, тот же взгляд – только моложе…

- Выйдя из тюрьмы, он сразу за ней приударил, - вспоминает Екатерина. – Да и она была не против. Около двух лет они просто встречались, а потом стали жить вместе.

Тюремная романтика

Тут-то романтическая сказка и обернулась кошмаром. С каждым днем Лиза все больше понимала – от того надежного Олега, которого она придумала в детстве, в этом зэке нет и следа. Грубый мужланистый верзила мог запросто дать затрещину любимой женщине, а вместо комплиментов окатить ее крепким словцом.

- Он ее постоянно избивал – синяки с нее не сходили, - признается сестра. – Этим летом, когда он через своих тюремных дружков устроился работать на завод в Нижнем Новгороде, она поехала к нему. Дескать, там и работа есть, и квартиру дадут…Да только все это вранье оказалось! Он «на игле» сидел. И как только в очередной раз укололся, полез к ней драться. Дошло до того, что он сломал ей ногу! Лизе тогда пришлось на попутках до Воротынца добираться, а потом я ее прятала у себя дома.

Чтобы избавиться от навязчивого возлюбленного, Елизавета несколько раз снимала побои и писала заявления в полицию. Однако потом сама же их и забирала.

Казавшийся надежным мужчина оказался обычным зэком.Фото: СОЦСЕТИ

- Он ей угрожал постоянно, - рассказывают родственники. – Типа если от меня уйдешь, то я тебе все равно житься не дам. А если заявление не заберешь, так всю твою родню порешаю.

И женщина забирала – раз за разом. Так продолжалось до того самого злополучного вечера 21 декабря.

- Он заявился домой к нашему отцу, Лиза как раз там гостила, - вспоминает Екатерина. – Поначалу все спокойно было, а потом он принялся ее избивать. Со всей дури швырнул ее об шкаф и сразу рассек ей висок. Тут-то нервы у нее и сдали! Припугнуть она его решила, схватила нож. А он пьяный был, на ногах не стоял – стал заваливаться и налетел прямо на лезвие. Это все на глазах у отца было!

Правда, изначально сотрудникам правоохранительных органов сама Елизавета рассказала другую версию событий - куда более экзотическую.

- По словам подозреваемой, вечером 21 декабря они с сожителем стали танцевать под восточную музыку, взяв в руки столовые ножи, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Однако он не удержался на ногах и, падая на нее спиной, случайно напоролся на нож.

С миру по нитке

В чем в чем, а в версиях в этом деле вообще нет недостатка. В небольшом поселке Воротынец эта история обросла такими слухами, что и представить страшно. Кто говорит, что мужчина застукал сожительницу с новым ухажером, кто – что она давно вынашивала план мести.

- Да только неправда все это, - плачет Екатерина. – Она его не хотела убивать – все это произошло случайно. Но нам никто не верит. Его тюремные дружки то и дело звонят и прямо говорят: «Она зачем это сделала?» Я даже на улицу теперь выходить боюсь.

Впрочем, выходить на улицу родственникам подозреваемой все же придется. Пока Лиза находится под арестом, они отчаянно пытаются найти деньги на адвоката. В ход идет все – продажа семейных драгоценностей, просьбы о помощи в социальных сетях…

Сейчас девушка находится под стражей.Фото: СОЦСЕТИ

- Нам даже адвоката оплатить нечем, - признаются родственники. – А без помощи юриста в этом деле не обойтись. Ей ведь до 15 лет тюрьмы светит – даром, что он над ней так издевался.

- В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сама подозреваемая в совершении этого убийства женщина находится под стражей.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Летом 2019 года вся страна обсуждала громкую историю, произошедшую в Подмосковье – там три сестры Хачатурян зарезали родного отца, в течение долгого времени издевавшегося над ними. По словам девушек, он насиловал их и даже хотел жениться на одной из дочерей. Тогда мнения россиян разделились: одни поддержали загнанных в угол сестер, а другие – были уверены, что место убийц в тюрьме.