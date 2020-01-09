Постоянно «на позитиве»: как научиться мыслить оптимистично и не сойти с ума

Многочисленные инструкции, упражнения и тренинги призывают нас позитивно мыслить. Тренеры и коучи обещают успех в профессиональной деятельности и в других сферах - стоит лишь научиться смотреть на все положительно. Авторы статей, литературы эзотерического толка и вовсе заверяют: мысль материальна, а значит, все события нашей жизни «надуманы» нами же. Можно ли научиться мыслить позитивно и как не перегнуть палку, рассказал психиатр одной из нижегородских клиник Феликс Банщиков.

Сказать другому человеку, что он всегда должен быть настроен положительно, легко, но на деле это невозможно, считает психиатр. Врачу неизвестны практики, способные удерживать в позитивном состоянии надолго.

- Нужно быть блаженным и полусумасшедшим, находиться в маниакальном состоянии, чтобы все тебе представлялось позитивно. Есть больные биполярным расстройством, для которого характерны гипоманиакальные и маниакальные состояния - когда человек постоянно пребывает в повышенном настроении и тонусе, эмоции зашкаливают, он постоянно как бы «на позитиве». По большому счету, это болезнь, ненормальное состояние, потому что рано или поздно оно проходит, либо человек переходит в депрессию, и там уже наблюдается противоположная картина, - рассказал Феликс Банщинков.

По мнению доктора, все хорошо в меру - позитивный настрой, как и негативный, не должен зашкаливать. Нужно постараться быть максимально объективным и понимать, что проблемы, стрессы и неприятности в жизни происходят всегда. Но в таких ситуациях не нужно позволять дурным мыслям и эмоциям захватывать себя полностью.

- Наиболее оптимальная цель, которую нужно преследовать, - это понимание, что любой негатив не может не возникать, но нужно, чтобы он как можно меньше влиял на поступки, решения и планы. Разумеется, нельзя думать, что все будет плохо. С другой стороны постоянно быть в позитиве тоже невозможно, кто бы что ни говорил, - отмечает врач.

Мысли материальны?

Мыслить позитивно учат и многочисленные публикации в интернет-пространстве. Авторы эзотерических и околопсихологических материалов заверяют, что мысли человека материальны, а значит, все происходящее с нами - результат нашего мышления.

Принимать любые утверждения и рекомендации на веру не стоит, предупреждает Феликс Банщиков. Нужно помнить, что опубликовать в интернете любую информацию может кто угодно.

- Причем человек может эту информацию придумать, сочинить, может откуда-то ее взять и неправильно понять, может нести откровенную чушь, но при этом заверять в своих благих намерениях, в желании помочь людям. Однако нужно понимать, что зачастую цели у таких людей не столько в том, чтобы помочь людям, сколько в том, чтобы заработать деньги. В последние пару лет я стал слышать, что начинают организовываться тренинги, терапевтические группы для людей, которые потерпели неудачи, пройдя какие-то другие тренинги и подобные программы, - рассказал психиатр.

Прежде чем идти на какой-либо тренинг или коуч-сессию, врач рекомендует тщательно отфильтровать любую информацию об их организаторах. То же касается и информационной продукции.

Перед тем как принимать на веру теории, убеждения, советы различных тренеров, коучей и гуру, нужно выяснить о них как можно больше сведений от незаинтересованных людей. Например, можно почитать отзывы, поинтересоваться мнением людей, которым вы доверяете. Следует помнить, что любая самая странная теория может найти своих сторонников и фанатов, мнение которых не будет объективным.