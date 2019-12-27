2019-12-27T17:05:43+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде снизят тарифы на тепло в 2020 году

Рост квартплаты в большинстве муниципалитетов не превысит 3,8%
Елена ЛАЗАРЕВА
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Повышение тарифов в среднем составит 3,5%Повышение тарифов в среднем составит 3,5%Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В 2020 году Нижегородская область нарушит традицию последних лет – с 1 января повышения коммунальных тарифов не будет. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства. По сообщению источника, летнее повышение тарифов не превысит уровня инфляции, и в среднем составит 3,5 – 3,8%.

В регионе проводится политика сдерживания тарифов, инициированная губернатором Глебом Никитиным. «Тот рост, который произойдет летом, будет одним из самых низких по России. Мы продолжим политику сдерживания тарифов и в последующие годы», - подчеркнул губернатор и напомнил, что муниципалитеты и организации, предоставляющие коммунальные услуги, должны не повышать тарифы в погоне за инфляцией, а эффективно использовать внутренние ресурсы.

На 2020 год правительство Российской Федерации ограничило повышение индексов платы граждан - 4%. В установленные рамки уложились не все – например, в Москве и Новосибирске индекс составит 5% и 4,9% соответственно.

В Нижегородской области летнее повышение тарифов составит в среднем 3,5%. На тепловую энергию – не более 3%, на услуги водоканалов – не более 4%, на газоснабжение – менее 3%, на электроэнергию – 3,5%.

Особенно повезло тем горожанам, которые получают тепло от АО «Теплоэнерго». Для них с 1 июля 2020 года плата за тепло уменьшится на 3,2%. Для остальных жителей города тарифы на отопление вырастут на 1,5%-3%, максимальный рост цифр в жировках составит примерно 4% и затронет жителей домов без центрального отопления.

В большинстве городов области рост коммунальных тарифов также не превысит 3,8%, но существуют и исключения. Так, в 20 муниципалитетах по предложению местных депутатов планируется повышение тарифов на 4,5%-13,91% из-за реализации концессионных соглашений и инвестпрограмм. Особенно отличились Починки, где утвердили рост тарифов на уровне 13,9%. Впрочем, концессионное соглашение там пока не заключено, но даже в случае подписания договора жировки с настолько повышенным тарифом получат 10 человек из 12,5 тысяч жителей муниципалитета. Федеральная антимонопольная служба проверила все муниципалитеты на обоснованность превышения индекса и нарушений не нашла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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