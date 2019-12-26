Несносное соседство: Нижегородцы жалуются на шум, запах крови и останки крупного рогатого скота в мусорном баке у дома

Шум от холодильников и оборудования, запах крови, останки крупного рогатого скота в мусорном баке и мыши в квартире беспокоят жильцов дома на улице Станиславского, 30 в Нижнем Новгороде. Около года люди ведут борьбу с мясоперерабатывающим предприятием, которое работает на первом этаже панельной пятиэтажки с начала 2000-х годов.

Останки крупного рогатого скота в мусорном баке. ФОТО: Екатерина Романова

- В квартирах стоит запах крови и мяса, гул от холодильников. Очередной суд у нас с владелицей этого цеха будет 13 января. Каждый раз мы вызываем Роспотребнадзор, который обязан предупредить ее о проверке за две недели. За это время вывозится все мясо, отключаются холодильники, выключаются мясорубки, и когда приходит Роспотребнадзор, она включает их вхолостую. Измеряется шум (с учетом работы стиральных машинок, телевизоров), и все показатели в норме, - рассказала жительница одной из квартир Екатерина Романова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/751990" frameborder="0"></iframe> Жильцы утверждают, что в доме есть мыши.

По словам жильцов, шум от блока холодильных установок, напоминающий самолетный двигатель, начинает беспокоить их с шести утра. Со своей проблемой люди дошли до Москвы. В результате представители Роспотребнадзора прибыли с проверкой гораздо раньше, чем обычно.

- Если раньше мы подавали жалобы, и они рассматривались целый месяц, то с помощью Москвы к нам пришли за три дня. Нам удалось измерить шум в одной из квартир на первом этаже, и он превысил норму. За стеной этой квартиры как раз и находится цех, - рассказала Екатерина.

По словам жильцов, шум от блока холодильных установок, напоминающий самолетный двигатель, начинает беспокоить их с шести утра. Со своей проблемой люди дошли до Москвы. В результате представители Роспотребнадзора прибыли с проверкой гораздо раньше, чем обычно.

Цех по переработке мяса в жилом доме на Станиславского,30 ФОТО:Надежды Антошиной

Собственница цеха Надежда Антошина заверяет: ее предприятие не нарушает никаких санитарных норм, что подтверждается проверками, проведенными различными инстанциями и многолетней работой предприятия.

- Мы работаем здесь с 2001 года. Все было нормально, и вдруг появляются жалобы от соседей, причем во все инстанции (инстанций пять или семь). Они приехали из Мурманска год или два назад, и у нас эта катавасия длится уже год. Они писали, что у нас крысы, мыши, полная антисанитария, что у нас тараканы, - прокомментировала Надежда Антошина. - Мы делаем профилактические обработки, у нас есть все документы, договоры со всеми предприятиями, которые делают санобработку, дезинфекцию, дератизацию. Они подали в суд и мы сейчас судимся. Первый суд взыскал с меня административный штраф 1000 рублей, я даже не знаю, за что.

Предприниматель также рассказала, что ее мини-цех занимается обвалкой и жиловкой мяса, которое потом отправляется на другие предприятия. По словам собственницы, Роспотребнадзор зафиксировал «незначительное превышение шума» в жилых помещениях, но нарушения были исправлены.

- Приходили из Роспотребнадзора, замеряли эти шумы в четырех квартирах. В одной из квартир было незначительное превышение. Проблема была из-за мясорубки, я наняла мастера, и мы это все ликвидировали. Я сделала все, чтобы не было этого превышения. Мы пошли, я написала заявление, чтобы сделали повторный замер этих шумов, но они не пустили замерять, - рассказала Надежда Антошина.

Цех по переработке мяса снаружи ФОТО:Екатерина Романова

Предприниматель также пожаловалась, что соседи регулярно ее оскорбляют, фотографируют цех, прилегающую территорию и обещают довести ее до инсульта. В свою очередь, жильцы озвучили свою проблему мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову в ходе встречи с жителями Сормовского района. Глава города пообещал разобраться в вопросе, а пока обе стороны ожидают очередного январского заседания суда.