2019-12-26T18:55:44+03:00
Общество

Нижегородцы завалили Instagram Глеба Никитина вопросами и просьбами

За первые сутки существования аккаунта на него подписались почти 4000 пользователей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородцы завалили Instagram Глеба Никитина вопросами и просьбамиНижегородцы завалили Instagram Глеба Никитина вопросами и просьбамиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин набрал почти 4000 подписчиков в Instagram всего за сутки. Напомним, накануне после отчета по итогам 2019 года глава региона заявил о том, что наконец-то создаст аккаунт в социальной сети, в котором все желающие смогут оставлять комментарии.

Нижегородцы не упустили случая воспользоваться этой возможностью и тут же стали делиться с губернатором своими горестями.

- Помогите жителям города отстоять маршруты, которые хотят сократить. Почему не прислушиваются к нам? Убирают 46-й маршрут. Почему мы должны ехать с пересадками? Неужели нельзя просто ввести новые маршруты, не сокращая старые? – возмущается ol.ia8376.

- Сегодня прошла новость, что многодетным вместо земельного участка можно будет получить выплату. Но только тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий. А те, кто взял ипотеку и платит ее по 20 лет, отдавая половину зарплаты, а мама находится при этом в декрете, получается, ни в чем не нуждаются. Это несправедливо, все многодетные должны быть в равных условиях, - сетует lena_burova_photo.

- Глеб Сергеевич, здравствуйте! Хотелось бы рассказать о нашей медицине, в частности, о втором хирургическом отделении ЦРБ города Бор, где нет даже элементарного дексаметазона, нужен свой. Нет лейкопластыря, отношение медперсонала оставляет желать лучшего. Безобразна и детская медицина, к моим детям-инвалидам за 2,5 года никто не пришел ни разу, хотя должна периодически приходить врачебная комиссия, - жалуется snyuk7.

- Глеб Сергеевич! Школа №3 – школа с историей, центр города, лицо площади Горького. А ремонт внутри, да и снаружи, не проводили долгое время. Даже перед ЧМ по футболу не отреставрировали. Школа держится исключительно силами директора. Как же так? – обратилась lelchuk_julia.

- В Кстовском районе располагается новый жилой комплекс «Анкудиновский парк», но дороги от ЖК до улицы Академика Сахарова официальной нет. Ходят два автобуса, но крайне редко и не соблюдая свое расписание. Людям приходится добираться на попутках или пешком по неосвещенной неофициальной дороге. Нас в ЖК проживает уже более 10 000 человек, дорога жизненно необходима, - пишет maria_ak_19.

- А я хотел бы пригласить вас к нам в Варнавинский район, инкогнито, а то пыль в глаза, что все хорошо, накидают. Проедемся по нашим дорогам, посмотрим на развалины ферм и организаций, посчитаем количество пилорам, пообщаемся с населением, - предлагает vasechkimn83.

На многие обращения уже поступили ответы от аккаунта правительства Нижегородской области – или, как минимум, обещания разобраться в ситуации. Сам Глеб Никитин в комментариях пока не отметился, но выложил фотографию и несколько сториз из московского кремля, где стоит елка, украшенная новогодними открытками с желаниями детей со всех регионов страны.

- Я, конечно же, сразу достал наши нижегородские. 17-летний Кирилл мечтает полетать на военном самолете, а 11-летняя Злата – побывать в Москве. Совсем юная Глафира Шапкина хочет отметить свой 6-й день рождения в компании аниматоров из известного мультика «Холодное Сердце». Обещаю, что каждое желание этих замечательных ребят мы обязательно выполним, ведь Новый Год – это время чудес и волшебства! – написал Глеб Никитин.

gsnikitingsnikitin
В Московском Кремле есть прекрасная елочка, украшенная новогодними открытками с желаниями детей со всех регионов нашей страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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