Дед Мороз по призванию: Нижегородский бизнесмен стал бесплатным волшебником для деревенских детей

Впервые красную шубу и бороду из ваты 36-летний Сергей Пипигин примерил 15 лет назад. Тогда его, студента Краснобаковского лесного техникума, сделали Дедом Морозом добровольно-принудительно.

- Сереж, ну а кто, кроме тебя? - убеждали однокурсники. - Не переживай, всего одну елку отыграем!

С тех пор елок в жизни Сергея была не одна и даже не сто одна. Когда в декабре 2016 года душа отчаянно захотела праздника, он вспомнил те веселые хороводы и лучистые детские глаза, которые его поразили 15 лет назад.

В обычной жизни Сергей Пипигин является бизнесменом.Фото: СОЦСЕТИ

- Я купил костюм Деда Мороза, большой запас конфет и дал объявление в социальных сетях, - вспоминает Сергей Пипигин. - Дескать, если вы хотите, чтобы ваших детей поздравил Дед Мороз, пишите. Услуги бесплатные.

На удивление, желающих увидеть дедушку в своем доме, оказалось немало. Для многих родителей заказ платного Деда Мороза был слишком дорогим удовольствием.

- Перед Новым годом я обхожу сразу два района - Краснобаковский и Варнавинский, - рассказывает Сергей. - За сезон бывает около 160 вызовов. Зовут и в маленькие квартирки, и на дворовые праздники. Иной раз у елки собирается целая деревня - от мала до велика.

Необычное хобби Сергея поначалу удивляло друзей - все-таки серьезный человек, директор крупной фирмы. Зачем ему вся эта волокита?

- Свою суженую я пока не нашел, поэтому детей у меня нет, - объясняет Сергей. - А так хочется снова почувствовать этот неповторимый вкус детства, увидеть счастливые детские глаза. Для меня самого это настоящее чудо!

Надо сказать, что работа Деда Мороза совсем непростая. За день Сергей проходит около 15 километров - от дома к дому, от деревни к деревне. И ни одного встречного не отпускает без подарка.

- В начале декабря я покупаю около сорока килограммов конфет, поэтому мой мешок всегда полон сладостей, - рассказывает бизнесмен. - Кто бы ни попадался навстречу - взрослый или ребенок, я прошу рассказать мне стишок. И обязательно даю конфет - все как полагается!

Встречу с Дедом Морозом большинство жителей района воспринимают с юмором. Вот так расскажешь стишок, заработаешь конфетку - и настроение новогоднее появляется.

- Некоторые водители даже останавливаются, предлагают подвезти, - рассказывает Сергей. - Но мой дедушка пешеход - ни автомобилей, ни оленей не заводит. Все-таки сказка должна оставаться сказочной!

За день Дед Мороз успевает пройти до 15 километров.Фото: СОЦСЕТИ

В последнее время слава о бескорыстном Деде Морозе разлетелась далеко за пределы района. Письма со словами поддержки и просьбами заглянуть на новогодний огонек приходят едва ли не со всей области. А некоторые даже предлагают свою помощь.

- В прошлом году у меня было сразу две Снегурочки, - смеется Сергей. - Одну знакомая привела, а другая сама в социальной сети написала. Так что были у Дедушки помощницы. А в этом году никого нет - один он ходит, сугробы меряет!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

150 детей успевает поздравить Дед Мороз за сезон;

15 километров в день проходит Дед Мороз по окрестным деревням;

40 килограммов конфет успевает раздать Дед Мороз всем встречным;

3000 рублей - стартовый капитал Деда Мороза перед началом праздников.