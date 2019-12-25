Паспорт – не аргумент: Как «Комсомолка» тестировала первый калькулятор биологического возраста, созданный российскими учеными

Вы наверняка часто видите человека и думаете: как молодо он выглядит! Большинство из нас даже не догадываются, насколько внешний вид может разниться с цифрами в паспорте. Но значит ли это, что организм совсем юного на вид человека так же молод?

Исследованиями старения занимаются тысячи ведущих мировых ученых. На просторах Интернета можно найти множество счетчиков возраста: по фотографии и анкетам. Однако вероятность правдивости таких сервисов достаточно мала, ведь они не учитывают работу организма. Несколько недель назад ученые из Нижнего Новгорода сделали огромный шаг в изучении процессов старения – они запустили первый в России калькулятор биологического возраста, адаптированный под население нашей страны.

Лаборатория была создана в 2018 году. Все работы велись под руководством ведущего европейского геронтолога Клаудио Франчески. При помощи онлайн-сервиса все желающие могут узнать, насколько биологический возраст отличается от хронологического. Ведь даже при идеальном самочувствии важно знать, насколько быстро «тикают» биологические часы, чтобы внимательнее относиться к здоровью.

Все, что нужно сделать, чтобы получить результат, - сдать кровь и вбить данные в онлайн-калькулятор. Кажется, что это слишком просто. Но не когда ты практически теряешь сознание при сдаче крови, а потом видишь цифры на экране… Ведь они могут быть далеко не утешительными. Я решилась на этот эксперимент. И вот, что из этого получилось.

Молода или не очень – вот в чем вопрос

В лабораторию ННГУ я пришла за неделю до своего 25-летия. Очень символичная дата, чтобы узнать биологический возраст – четверть века за плечами. Не буду скрывать: незнакомые люди очень часто дают мне не больше 17. Приятно слышать такие комплименты: мол, хорошо сохранилась. Наверное, это тоже сыграло роль в принятии решения пройти исследование.

Тот день я помню прекрасно. В Центр инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ имени Лобачевского мы с фотографом пришли рано утром. Нас проводили в небольшой кабинет и предложили подписать бумаги – каждый участник исследования должен дать свое согласие на вмешательства в организм (в нашем случае – забор крови) и обработку персональных данных, подставив подпись. Все анкеты безличны – участникам дают шифр. Например, испытуемый №28 или испытуемый №52.

Все, что потребовалось указать – это настоящий возраст, инициалы и адрес регистрации. Они нужны исключительно для работы ученых. Отвечая на мой вопрос, ассистентка сразу пояснила: задача специалистов заключается не в том, чтобы угадать мой возраст, а в том, чтобы увидеть, насколько он отличается от биологического.

После того, как я оставила свой автограф в договоре, пришло время самого страшного – сдать кровь из вены. Всего, что связано с медициной, боюсь с детства, несмотря на то, что в роду есть потомственные медики. Чтобы определить возраст моего организма, врачам пришлось взять одну столовую ложку крови – 16 миллилитров.

- Девушка, а что же вы пришли тогда? Если так сильно боитесь, - с улыбкой спросила меня одна из сотрудниц.

- А что поделать? Работа такая! Да и интересно все таки, - отвечаю, а на самой лица нет.

Чтобы определить возраст моего организма, врачам пришлось взять одну столовую ложку крови – 16 миллилитровФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Полежать на кушетке после забора крови все таки пришлось, пока голова не перестала кружиться. Результаты анализа моей крови отправились в библиотеку и были заморожены – через несколько лет ученые смогут увидеть, в каком состоянии находятся те или иные гены. Очень интересно.

На выходе из лаборатории ассистентка сфотографировала мое лицо и при помощи специальной программы решил проверить мой возраст по снимку. Результат: 13! Значит, люди, которые утверждают, что мне 17, еще и преувеличивают. Посмотрим, что скажут анализ крови и калькулятор биологического возраста.

На выходе из лаборатории ассистент сфотографировал мое лицо и при помощи специальной программы решил проверить мой возраст по снимкуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Старость – не радость?

Сами эксперты ННГУ имени Лобачевского, принимающие активное участие в разработке калькулятора биологического возраста, уверены: разработка в дальнейшем может помочь медикам в диагностике заболеваний старости.

- Есть определенный набор генов, с которым мы рождаемся. Они не меняются. Но какие-то гены активны, а какие-то молчат. Некоторые из них отвечают за процессы развития определенных патологий, часть из которых зависит от возраста. Почему так получилось, что мы рождаемся, достигаем 21 года и потом начинаем медленно стареть? Это очень сложный философский и научный вопрос. Тем не менее, есть некие ранние предвестники – вы еще не болеете, но можете вовремя пойти к врачу и отсрочить процесс появления патологий на несколько десятков лет или сделать так, чтобы они вообще не развились, - рассказала мне профессор, директор Института биологии и биомедицины Мария Ведунова.

По ее словам, проект по изучению старения направлен на то, чтобы как можно точнее отследить отклонение биологического возраста от хронологического. Это важно для каждого, кто думает о своем здоровье и будущем.

Сами эксперты ННГУ имени Лобачевского уверены: разработка в дальнейшем может помочь медикам в диагностике заболеваний старостиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Заведующий кафедрой прикладной математики Института информационных технологий математики и механики ННГУ Михаил Иванченко в свою очередь добавил, что реальное состояние человека может существенно отличаться от среднего состояния, которое могло бы быть в возрасте, указанном в паспорте.

- Если посмотреть на демографическую ситуацию в стране, которая в целом улучшается, то можно отметить, что мы все еще сильно отстаем от европейских стран. Средняя продолжительность жизни – порядка 72 лет, это уже на 6-8 лет меньше, чем в других странах. Россия – уникальная лаборатория под открытым небом, и важно для нас самих изучать процесс старения и понимать, как он происходит. Большинство методик сводится к тому, чтобы угадать, сколько вам лет, потом придать смысл разнице, которая получилась, - объяснил эксперт.

Страшные цифры

Следующая неделя прошла в томительных ожиданиях. Результаты пришли уже после 25-летия, и пришло время узнать, насколько мой организм развивается «в ногу» с паспортом. Когда я открыла калькулятор возраста, на минуту охватили сомнения – может, не стоит? Но интерес оказался сильнее, и я нажала кнопку «Рассчитать биологический возраст». Результат: 26!

Меня предупреждали о возможной погрешности в 1-2 года. Поэтому результат оказался более чем удовлетворительным. Но я решила лишний раз убедиться в том, что это причина для радости, а не грусти, и позвонила в ННГУ.

Как оказалось, мой результат среднестатистический – люди с сильным отличием в сторону молодости встречаются довольно редко. Однако результатам сервиса по определению возраста при помощи фотографии он не соответствует. Что и требовалось доказать.

Но с шокирующими результатами специалистам ННГУ все таки приходилось сталкиваться. Биологический возраст одного из участников исследования отличался от хронологического на 16 лет! То есть его организм на самом деле был старше на 16 лет, чем показывали цифры в паспорте. Причиной тому стали вредные привычки.

Результаты анализа моей крови отправились в библиотеку и были замороженыФото: Роман ИГНАТЬЕВ

КОНКРЕТНО

От чего зависит биологический возраст?

- от вредных привычек (курение вредит намного больше, чем алкоголь);

- от экологии;

- от наследственности;

- от вредной работы;

- от стресса, связанного с бессонницей;

- от лишнего веса.

Кроме того, стоит учитывать, что эволюция генома человека происходит в самых разнообразных условиях: географических, климатических и социологических.

СПРАВКА КП

Как рассчитать биологический возраст?

1. Сдать общий анализ крови и биохимические маркеры (альбумин, креатинин, глюкоза, С-реактивный белок, щелочная фосфатаза) в один день;

2. Загрузить все параметры в калькулятор на сайте ННГУ;

3. Нажать кнопку «Рассчитать биологический возраст».

Важно, что рассчитанное значение биологического возраста не является постановкой медицинского диагноза и представлено только для ознакомительных целей. Наибольший интерес представляют данные расчета биологического возраста за несколько лет (рекомендуется сдавать анализ один раз в 1,5 - 2 года).