2019-12-24T17:59:38+03:00
Общество

«Поели похмельных драников»: Нижегородка пообедала с Александром Петровым и Кристиной Асмус

Девушка победила в конкурсе на лучшую рецензию о нашумевшем триллере «Текст» [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Первым делом Ирина Тимушкова сфотографировалась на память с Александром Петровым.Первым делом Ирина Тимушкова сфотографировалась на память с Александром Петровым.Фото: СОЦСЕТИ
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Нижегородке Ирине Тимушковой сейчас завидуют миллионы - она встретилась с создателями нашумевшего триллера «Текст», а также исполнителями главных ролей: Александром Петровым, Кристиной Асмус и Иваном Янковским. Встречу с кинозвездами девушка называет не иначе как новогодним чудом. Ведь, написав отзыв о фильме в своем Инстаграме, она не подозревала, станет одной из победительниц конкурса на лучшую рецензию о «Тексте».

Александр Петров сыграл главного героя триллера. Фото: СОЦСЕТИ

Александр Петров сыграл главного героя триллера.Фото: СОЦСЕТИ

- Это вышло случайно. Когда посмотрела фильм, меня несколько дней, как говорят, «бомбило». И я решила не «вариться» в этих мыслях и поделилась ими в посте. Добавила конкурсный хэштег на удачу. И забыла об этом. В итоге это событие стало приятным предновогодним сюрпризом, - поделилась Ирина.

Главную роль в фильме "Текст" исполнила Кристина Асмус. Фото: СОЦСЕТИ

Главную роль в фильме "Текст" исполнила Кристина Асмус.Фото: СОЦСЕТИ

Встреча длилась примерно 3,5 часа в непринужденной обстановке. Писатель и сценарист Дмитрий Глуховский сыпал интересными историями, режиссер Клим Шипенко также был разговорчив. Слушать бы да слушать.

Кстати, мероприятие проходило в том самом баре Noor Bar в самом центре Москвы, который «засветился» в фильме.

Писатель Дмитрий Глуховский, написавший роман "Текст", стал сценаристом экранизации Фото: СОЦСЕТИ

Писатель Дмитрий Глуховский, написавший роман "Текст", стал сценаристом экранизацииФото: СОЦСЕТИ

- Поели тех самых «феерических похмельных драников со сметаной», - уточнила нижегородка. - Встреча с героями и создателями фильма стала цветной лампочкой в гирлянде чудес. Надеюсь, не последней, ведь до конца года есть еще девять дней для волшебства. Жизнь интересная штука, переменчивая. Вчера ты смотрел по телевизору на актеров в убитой хрущевке в Нижнем Новгороде, а сегодня обедаешь с ними в Москве на Тверской.

Одна из главных ролей в кинодраме досталась Ивану Янковскому. Фото: СОЦСЕТИ

Одна из главных ролей в кинодраме досталась Ивану Янковскому.Фото: СОЦСЕТИ

Одна из главных ролей в кинодраме досталась Ивану Янковскому. Фото: СОЦСЕТИ

Одна из главных ролей в кинодраме досталась Ивану Янковскому.Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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