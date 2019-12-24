2019-12-24T13:14:39+03:00
Дом. Семья

«Собака умерла в судорогах»: Нижегородка предупредила об отраве, раскиданной на площади Горького

Соцсети разделились на тех, кому жалко животное, и тех, кто считает, что собакам не место в городе
Анна МИГАЛОВА
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Малыша, наевшегося какой-то дряни на улице, не удалось спасти. Фото: https://vk.com/novgorod_52Малыша, наевшегося какой-то дряни на улице, не удалось спасти. Фото: https://vk.com/novgorod_52Фото: СОЦСЕТИ
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Обычная прогулка с собакой закончилась трагедией в Нижнем Новгороде. Померанский шпиц умер, наевшись какой-то отравы на площади Горького. Хозяйка решила предупредить собаководов, чтобы были внимательнее во время выгула своих питомцев.

- Сегодня утром на площади Горького в страшных судорогах умерла наша собака - маленький померанский шпиц. Вероятно, раскидали какую-то отраву недолюди, которые не любят собак, - сообщила женщина в паблике «Регион-52».

Нижегородка предупреждает: «Не давайте питомцам ничего есть [на улице] и не оставляйте без присмотра!»

Под этим грустным постом развернулась жаркая дискуссия. Пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что хозяйка виновата сама - знает же, что нужно следить за собакой и тем, что она ест во время прогулки. Но им, конечно, жаль бедную псину. Другие убеждены в том, что с собаками нужно жить за городом, а не в его центре. Но уже если решили завести домашнего питомца, то хотя бы пусть убирают за ним.

- Научите своих любимцев не подбирать с земли еду. Если не получается, то намордник спасет жизнь вашей собаке, - посоветовала Ирина Сторожилова.

- Кормить надо своих собачек, чтобы они не жрали всякое на улице… - прокомментировал Стас Карпов.

- Убирайте за своими питомцами, надевайте намордник и поводок! Тогда вряд ли кому-то будет дело до ваших питомцев, - считает Александр Шлотов.

- Думаю, что дворники посыпают тротуары химией. Собака ваша лизнула или съела, а вы в телефоне были, - предположил Александр Казаков.

- У меня та два собаки умерли. Просто на улице что-то съели. Знаете, как я плакала? Я ничем не могла им помочь, - поделилась Анастасия Пухова.

СОВЕТ ВЕТЕРИНАРА

Зима, пришедшая в Нижний Новгород, становится испытанием не только для водителей, стоящих утром и вечером в пробке, но и для хозяев собак и прочих питомцев, которых необходимо систематически выгуливать. Как отмечается на сайте Государственного ветуправления Нижнего Новгорода,

выпавший снег сам по себе не опасен для вашего питомца, важно то, что четвероногий друг может принести домой кроме него.

- Мойте лапы и живот собаке после прогулки. Зимой дороги нередко посыпают реагентами, которые могут вызывать аллергию и раздражение у животного. После прогулки на лапах остается грязь, а вместе с ней инфекции, опасные для здоровья собаки и иногда человека, - рекомендует начальник госветклиники Нижегородского района Людмила Левкина. - После мытья собаку нужно вытереть насухо: питомцу не придется мерзнуть, расхаживая мокрым по дому.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Если вам понадобилась помощь ветеринарного врача, можете позвонить по телефону отделения скорой ветеринарной помощи (8 831) 433-20-37. Скорая ветпомощь (Государственное ветеринарное управление Нижнего Новгорода) работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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