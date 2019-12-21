Страшная авария под Нижним Новгородом: Двое пострадавших в тяжелом состоянии после лобового столкновения

Страшная авария произошла минувшим вечером на выезде из Нижнего Новгорода в сторону Афонино – там столкнулись две легковушки. Водители обоих автомобилей находятся в тяжелом состоянии.

- Авария произошла в 23:00 20 декабря на 14-м километре восточного подъезда к Нижнему Новгороду, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Там 27-летний водитель автомобиля KIA Sportage по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Suzuki Grand Vitara. В результате, пострадали оба водителя иномарок. Они доставлены в тяжелом состоянии в областную больницу имени Семашко.

В результате аварии пострадали два человека. ФОТО: "ЧП.ДТП.Нижний Новгород".

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. Что стало причиной выезда на встречную полосу одного из водителей, пока непонятно. Между тем, в социальных сетях очевидцы аварии активно обсуждают произошедшее ДТП.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. ФОТО: "ЧП.ДТП.Нижний Новгород".

- Там есть ограничение по скорости, - поделился наблюдениями Дмитрий Татарский. - При движении из города около автосалона знак 40, при движении в город знак около автобусной остановки "Красная поляна". ДТП метрах в ста после этого знака.

- На этом месте уже как-то была авария, - рассказала Анна Шарова. - Вообще в Афонино слишком много стало аварий в последнее время.