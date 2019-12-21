2019-12-21T17:33:53+03:00
Происшествия

Страшная авария под Нижним Новгородом: Двое пострадавших в тяжелом состоянии после лобового столкновения

Сейчас пострадавшие доставлены в больницу имени Семашко [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Двое пострадавших в тяжелом состоянии после лобового столкновения. ФОТО: "ЧП.ДТП.Нижний Новгород".Двое пострадавших в тяжелом состоянии после лобового столкновения. ФОТО: "ЧП.ДТП.Нижний Новгород".
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла минувшим вечером на выезде из Нижнего Новгорода в сторону Афонино – там столкнулись две легковушки. Водители обоих автомобилей находятся в тяжелом состоянии.

- Авария произошла в 23:00 20 декабря на 14-м километре восточного подъезда к Нижнему Новгороду, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Там 27-летний водитель автомобиля KIA Sportage по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Suzuki Grand Vitara. В результате, пострадали оба водителя иномарок. Они доставлены в тяжелом состоянии в областную больницу имени Семашко.

В результате аварии пострадали два человека. ФОТО: "ЧП.ДТП.Нижний Новгород".

В результате аварии пострадали два человека. ФОТО: "ЧП.ДТП.Нижний Новгород".

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. Что стало причиной выезда на встречную полосу одного из водителей, пока непонятно. Между тем, в социальных сетях очевидцы аварии активно обсуждают произошедшее ДТП.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. ФОТО: "ЧП.ДТП.Нижний Новгород".

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. ФОТО: "ЧП.ДТП.Нижний Новгород".

- Там есть ограничение по скорости, - поделился наблюдениями Дмитрий Татарский. - При движении из города около автосалона знак 40, при движении в город знак около автобусной остановки "Красная поляна". ДТП метрах в ста после этого знака.

- На этом месте уже как-то была авария, - рассказала Анна Шарова. - Вообще в Афонино слишком много стало аварий в последнее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области изменится порядок выплат субсидий на развитие товарной рыбы
Глеб Никитин: «Особое внимание уделяется первичной медицине»
В рамках нацпроекта «Демография» поддержку в 2019 году получили 36 тысяч нижегородских семей
В Нижегородской области откроется свыше 180 «Точек роста»
Проект мобильного технопарка «Кванториум» представили в Сербии и Боснии и Герцеговине
«Команда правительства» сыграет в футбол с волонтерами
В Сарове целые сутки искали 10-летнего мальчика
Приемная губернатора проведет бесплатную правовую консультацию для пенсионеров
Вкладчикам нижегородского банка «Ассоциация» вернут деньги
Инвестсовет одобрил строительство стоматологического центра в Нижнем Новгороде
Рост промышленного производства в Нижегородской области в два раза выше, чем в среднем по стране
Глеб Никитин: «Нацпроекты уже улучшают качество жизни в городах и селах»
На реставрацию и ремонт архитектурных памятников направят почти 900 млн рублей
Нижегородский спасатель вымогал деньги у подчинненных
Износ оборудования и теплосетей Нижнего Новгорода достиг 70%
Профессиональный спор двух нижегородцев закончился поножовщиной
Жители Нижегородской области обнаружили следы «бродячего» медведя
Сегодня в Нижнем Новгороде состоится праздник бокса
Теплоэнерго привлекло независимых экспертов из НГТУ для оценки причин повреждений на магистральных сетях
В Нижегородской области запретили продавать снюс
Заплатить за тепло без комиссии можно будет в МФЦ Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде пройдет гала-концерт «народников»
Движение на улице Фрунзе в Нижнем Новгороде восстановят
Нижний Новгород вошел в ТОП-10 городов России по росту цен на квартиры в новостройках
Глеб Никитин: «Развитие первичной медико-санитарной помощи должно стоять в приоритете»
Мошенники выманили 2,5 миллиона рублей у пенсионерки
В Нижнем Новгороде состоялась презентация объемной модели Ильинской улицы
В Нижегородской области принят главный финансовый документ региона - областной бюджет
Победители конкурса «Молодой Нижний» получат по 100 тысяч рублей