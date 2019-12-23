2019-12-23T18:15:31+03:00
Дом. Семья

«Утро, улицы, кабан»: Символы уходящего года вышли прогуляться по Выксе

За несколько дней животные побывали в парке, у администрации и у стадиона «Металлург» [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Символы уходящего года вышли прогуляться по Выксе. ФОТО: Павел ЛоктевСимволы уходящего года вышли прогуляться по Выксе. ФОТО: Павел Локтев
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Свидетелями необычного зрелища стали на днях жители Выксы – прямо по улицам города разгуливала компания черных вьетнамских свиней. Хрюшки-путешественницы совершили целый вояж по небольшому промышленному городку: побывали в парке, посетили администрацию и отметились около стадиона «Металлург». И всюду вызывали неизменный восторг у случайных прохожих – как-никак символ уходящего года!

- Я возвращался домой с рынка и увидел, что вдоль забора соседей ходят хрюшки, - рассказал «Комсомолке» автор видео Павел Локтев. - Зашёл домой, взял хлеба и вышел покормить их. Животные проявили ко мне интерес и с удовольствием взяли хлеб.

Вьетнамские свиньи оказались на редкость дружелюбными и с удовольствием лакомились хлебом. ФОТО: Павел Локтев.

Вьетнамские свиньи оказались на редкость дружелюбными и с удовольствием лакомились хлебом. ФОТО: Павел Локтев.

Это трогательное видео вызвало множество откликов в социальных сетях. Нижегородцы умилялись доверчивости хрюшек и трепетному отношению со стороны сопровождавшей их повсюду собаки.

- Попрощаться пришли перед Новым годом, - предположил нижегородец с ником Владимир Свой.

- Жалко, если их на стол, - расстроилась Ольга Козлова.

- Собаки и свиньи от одного хозяина? – поинтересовалась Елена Овчинникова. – Песик ходит за свиньями по пятам.

Сейчас Толик и Нюша уже в безопасности. ФОТО: Александр Олегович.

Сейчас Толик и Нюша уже в безопасности. ФОТО: Александр Олегович.

К счастью, вскоре выяснилось, что маячившая перед хрюшками перспектива стать шашлыком, уже миновала. Сейчас свинки вернулись к хозяину и находятся в безопасности.

- Спасибо всем огромное! – поблагодарил жителей Выксы хозяин беглецов Александр. – Нюшка и Толик пойманы.

Символы уходящего года вышли прогуляться по Выксе.Видео: Павел Локтев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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