Нижний Новгород будет претендовать на проведение ЭКСПО-2030

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин стал собеседником телеведущего Михаила Ковальчука в программе «Картина мира» на телеканале «Россия. Культура». За 40 минут глава региона успел рассказать о многом – о возрождении речных перевозок, о бренде «Волга», о 800-летии Нижнего Новгорода и о многом другом.

- У нас, к сожалению, нет полезных ископаемых, мы можем развиваться только за счет интеллекта. Мы сейчас являемся центром атомной промышленности, но, говоря о научном потенциале и ассоциируя Нижний Новгород и Саров с атомной промышленностью, мы не должны забывать и о достижениях в других областях. Чего стоит такой ученый как Ростислав Алексеев, который является разработчиком и основателем судов на подводных крыльях, которые по всему миру до сих пор. Это, на мой взгляд, один из самых прорывных экспортных продуктов российской и советской промышленностью, - поделился Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что в 2019 году в регионе начали возобновлять перевозки на судах на воздушных крыльях – причем и местные жители, и туристы так охотно раскупали билеты, что решено значительно расширить программу в следующем году.

- Речные перевозки действительно плохо окупаются как минимум из-за дороговизны топлива. Однако они удобны людям – тут важен социальный фактор. И я считаю, что слишком пессимистично оценивали возможности речного транспорта в плане конкуренции с наземным. Например, до Городца доехать на машине или тем более на автобусе гораздо дольше. Так что постепенно этот транспорт будет выходить на рентабельность. К тому же, мы стоим не просто на великой реке – мы в особом месте. Это точка силы. Это слияние Оки и Волги. Поэтому судоходство нам, конечно, нужно, и является перспективным, - подчеркнул Глеб Никитин. – У нас есть проблема – обмеление Волги на территории от Нижегородской ГЭС до Нижнего Новгорода. Сейчас мы очень активно занимаемся с правительством РФ решением этого вопроса, судоходство нужно возобновить в полном объеме.

Глава региона напомнил также о важности Горьковского автомобильного завода, который является символом не только Нижегородской области, но и всей страны.

- Я считаю, что на ГАЗе необходимо возобновить производство легковых автомобилей. Конечно, некая настороженность не может не присутствовать, потому что рынок сейчас перенасыщен. Но сейчас есть все основания вернуться к этому вопросу, возродить бренд «Волга», - поделился Глеб Никитин.

Еще одной темой для обсуждения стало грядущее 800-летие Нижнего Новгорода.

- Нижний Новгород – это один из древнейших городов в стране. Кстати, в 2021 году 800 лет исполнится и Александру Невскому. У нас основной кафедральный собор посвящен Александру Невскому. Он закончил свой путь и был причислен к лику святых в Городце – тоже в Нижегородской области. И там есть монастырь в его честь, - рассказал Глеб Никитин, напомнив также, что в регионе сейчас особое внимание уделяется развитию туризма, и в частности – кластеру Арзамас – Саров – Дивеево.

Но, пожалуй, самой интересной новостью стало то, что Нижний Новгород, по словам Глеба Никитина, будет претендовать на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2030.

- В 1896 году в Нижнем Новгороде прошла Всероссийская выставка – по сути, прототип ЭКСПО, - напомнил губернатор. – В 2021 году будет 125 лет этому событию. Остался главный павильон от этой выставки, остались пакгаузы. Мы рассчитываем, что мы возродим эту славу. В этом году мы стали местом проведения форума «Россия – спортивная держава», которое прошло на самом высоком уровне. Будем претендовать на ЭКСПО-2030 – и по данному вопросу уже продвинулись, получили одобрение.

Напомним, ЭКСПО-2020 пройдет в Дубае, ЭКСПО-2025 - в Осаке. Решение о месте проведения ЭКСПО-2030 должно быть принято в ноябре 2023 года. Главным претендентом на ЭКПО-2030 считается Пусан – правительство Южной Кореи уже определило это как государственный проект.