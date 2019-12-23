2019-12-23T17:56:35+03:00
Общество

Нижний Новгород будет претендовать на проведение ЭКСПО-2030

Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в программе «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Нижний Новгород будет претендовать на проведение ЭКСПО-2030. Фото: телеканал "Россия. Культура"Нижний Новгород будет претендовать на проведение ЭКСПО-2030. Фото: телеканал "Россия. Культура"
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин стал собеседником телеведущего Михаила Ковальчука в программе «Картина мира» на телеканале «Россия. Культура». За 40 минут глава региона успел рассказать о многом – о возрождении речных перевозок, о бренде «Волга», о 800-летии Нижнего Новгорода и о многом другом.

- У нас, к сожалению, нет полезных ископаемых, мы можем развиваться только за счет интеллекта. Мы сейчас являемся центром атомной промышленности, но, говоря о научном потенциале и ассоциируя Нижний Новгород и Саров с атомной промышленностью, мы не должны забывать и о достижениях в других областях. Чего стоит такой ученый как Ростислав Алексеев, который является разработчиком и основателем судов на подводных крыльях, которые по всему миру до сих пор. Это, на мой взгляд, один из самых прорывных экспортных продуктов российской и советской промышленностью, - поделился Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что в 2019 году в регионе начали возобновлять перевозки на судах на воздушных крыльях – причем и местные жители, и туристы так охотно раскупали билеты, что решено значительно расширить программу в следующем году.

- Речные перевозки действительно плохо окупаются как минимум из-за дороговизны топлива. Однако они удобны людям – тут важен социальный фактор. И я считаю, что слишком пессимистично оценивали возможности речного транспорта в плане конкуренции с наземным. Например, до Городца доехать на машине или тем более на автобусе гораздо дольше. Так что постепенно этот транспорт будет выходить на рентабельность. К тому же, мы стоим не просто на великой реке – мы в особом месте. Это точка силы. Это слияние Оки и Волги. Поэтому судоходство нам, конечно, нужно, и является перспективным, - подчеркнул Глеб Никитин. – У нас есть проблема – обмеление Волги на территории от Нижегородской ГЭС до Нижнего Новгорода. Сейчас мы очень активно занимаемся с правительством РФ решением этого вопроса, судоходство нужно возобновить в полном объеме.

Глава региона напомнил также о важности Горьковского автомобильного завода, который является символом не только Нижегородской области, но и всей страны.

- Я считаю, что на ГАЗе необходимо возобновить производство легковых автомобилей. Конечно, некая настороженность не может не присутствовать, потому что рынок сейчас перенасыщен. Но сейчас есть все основания вернуться к этому вопросу, возродить бренд «Волга», - поделился Глеб Никитин.

Еще одной темой для обсуждения стало грядущее 800-летие Нижнего Новгорода.

- Нижний Новгород – это один из древнейших городов в стране. Кстати, в 2021 году 800 лет исполнится и Александру Невскому. У нас основной кафедральный собор посвящен Александру Невскому. Он закончил свой путь и был причислен к лику святых в Городце – тоже в Нижегородской области. И там есть монастырь в его честь, - рассказал Глеб Никитин, напомнив также, что в регионе сейчас особое внимание уделяется развитию туризма, и в частности – кластеру Арзамас – Саров – Дивеево.

Но, пожалуй, самой интересной новостью стало то, что Нижний Новгород, по словам Глеба Никитина, будет претендовать на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2030.

- В 1896 году в Нижнем Новгороде прошла Всероссийская выставка – по сути, прототип ЭКСПО, - напомнил губернатор. – В 2021 году будет 125 лет этому событию. Остался главный павильон от этой выставки, остались пакгаузы. Мы рассчитываем, что мы возродим эту славу. В этом году мы стали местом проведения форума «Россия – спортивная держава», которое прошло на самом высоком уровне. Будем претендовать на ЭКСПО-2030 – и по данному вопросу уже продвинулись, получили одобрение.

Напомним, ЭКСПО-2020 пройдет в Дубае, ЭКСПО-2025 - в Осаке. Решение о месте проведения ЭКСПО-2030 должно быть принято в ноябре 2023 года. Главным претендентом на ЭКПО-2030 считается Пусан – правительство Южной Кореи уже определило это как государственный проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пара удочерила двух девочек и унаследовала кредиты их горе-матери на 2 миллиона рублей
Родители из Самарской области не хотят отказываться от малышек, но не понимают, как подобную ситуацию допустил банк, почему не сработало страхование жизни и что вообще делать дальше
Новости 24
Мужчину задержали за секс с 14-летней девочкой в Нижнем Новгороде
Число погибших в ДТП в Нижегородской области уменьшилось по сравнению с 2018 годом
Хотели затопить баню: Два человека насмерть отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
Тело девятиклассника нашли в дверном проеме сарая в Нижегородской области
Нижегородские хоккеисты разгромили «Адмирал» на их площадке
Гость Нижегородской области осужден за связь с террористической организацией
Нижегородские баскетболисты снова выиграли на последних секундах
Чиновники ответят на вопросы предпринимателей Нижегородской области
«Теплоэнерго» проводит работы в районе парка Пушкина: отопление будет отключено в 224 домах
Жители Нижегородской области просят благоустроить площадку для пикников и пирс
Три человека пострадало в результате столкновения грузовика с автобусом в Приокском районе Нижнего Новгорода
Свыше 320 тысяч пожилых нижегородцев прошли профилактические медосмотры
Нижегородская еврейская община начинает отмечать Хануку
В Нижегородской области растет количество предприятий-экспортеров
Три автомобиля столкнулись на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде
Недостроенный продуктовый магазин снесли на улице Комсомольской по просьбам нижегородцев
Мошенники подменили 235 тысяч рублей пенсионеру купюрами «Банка приколов»
С 23 по 27 декабря на вопросы предпринимателей ответят руководители госструктур
В Нижегородской области изменится порядок выплат субсидий на развитие товарной рыбы
Глеб Никитин: «Особое внимание уделяется первичной медицине»
В рамках нацпроекта «Демография» поддержку в 2019 году получили 36 тысяч нижегородских семей
В Нижегородской области откроется свыше 180 «Точек роста»
Проект мобильного технопарка «Кванториум» представили в Сербии и Боснии и Герцеговине
«Команда правительства» сыграет в футбол с волонтерами
В Сарове целые сутки искали 10-летнего мальчика
Приемная губернатора проведет бесплатную правовую консультацию для пенсионеров
Вкладчикам нижегородского банка «Ассоциация» вернут деньги