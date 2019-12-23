«Декрет не для меня»: Ирина Слуцкая вышла на лед через два месяца после родов

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая продемонстрировала отличную физическую форму, выступив на открытии спортивно-развлекательной площадки в Нижнем Новгороде.

Казалось бы, чего тут необычного? Всемирно известная фигуристка хорошо выполнила свою работу. Однако пару месяцев назад Ирина стала мамой в третий раз и сейчас, по идее, должна находиться в декрете. Но любовь к катанию на коньках победила!

slutskayaofficial Ирина Слуцкая выступила на открытии спортивно-развлекательной площадки в Нижнем Новгороде

- Нет, все-таки я обожаю большой лед! - призналась 40-летняя спортсменка в Инстаграме. - Не могу поверить, что вчера, спустя долгое время, я снова приняла участие в ледовом шоу. А ведь вроде всего два месяца назад я получила торжественный статус многодетной мамы (как вы поняли, декрет не для меня).

Ирина Слуцкая стала многодетной мамой всего пару месяцев назад.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Добавим, что вместе с Ириной на нижегородском льду выступила ее старшая дочь Варя, а также коллеги - Аделина Сотникова, Елена Радионова и другие фигуристы.

«Комсомольская правда» рассказывала, что у Ирины подрастают 12-летний сын Артем и 9-летняя дочь Варвара от первого брака. Дочку Киру Слуцкая родила от второго мужа - сейчас спортсменка счастлива в новом браке с бизнесменом Алексеем Говыриным. Пара живет на два города: по будням - в загородном коттедже Ирины Слуцкой в Подмосковье, а по выходным - во Владимире у Говырина.

Фигуристка решила не засиживаться в декрете. Фото: Кирилл Мартынов.

КСТАТИ

В свое время олимпийская чемпионка Татьяна Навка также не стала засиживаться в декрете. Родив дочку в 2014 году, 39-летняя фигуристка буквально через полтора месяца вновь вышла на лед! Идеальную форму спортсменка вернула в кратчайшие сроки и тут же приступила к съемкам в шоу «Ледниковый период».