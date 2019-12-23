Афиша Нижнего Новгорода с 18 по 25 декабря: шоу китайских акробатов, концерт Златы Хершберг и новогодние елки

КОНЦЕРТЫ

«Рождество - озарение и предчувствие»

Накануне новогодних праздников консерватория приглашает любителей органной музыки на концерт «Рождество - озарение и предчувствие» из цикла «B-A-C-H». На сцене выступит Алексей Шмитов, концерты которого звучали в лучших залах России. Программа построена на музыке самого великого органного мастера и его учеников - К.Ф.Э. Баха, Г. А. Гомилиуса, Й. Л. Кребса (1 отделение), а также посвящена органной культуре Франции XIX-XX веков (2 отделение). (6+)

27 декабря, 18.30

Консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; тел. 419-43-45

Билеты: 600 - 700 рублей

Злата Хершберг. Вечер вокальной музыки

Первый сольный концерт в Нижнем Новгороде талантливой молодой певицы, солистки Новой Израильской оперы и приглашенной солистки Большого театра, лауреата международных конкурсов Златы Хершберг в преддверии Нового года станет сюрпризом для ценителей редкого по красоте голоса и искренней, проникновенной манеры исполнения. Концертный дуэт с лауреатом международных и всероссийских конкурсов пианисткой Майей Лукачевской обещает яркие впечатления. Программа удивит слушателя разнообразием настроений: от трагической музыки Мусоргского, через философские размышления Малера к искрящимся россыпям пассажей Россини. Финальным штрихом этой палитры станут произведения англоязычных композиторов, включающие в себя арии из мюзиклов, песни кабаре и ритмы «траурного блюза». (6+)

28 декабря, 18.30

Консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; тел. 419-43-45

Билеты: 300 - 400 рублей

КИНО

ФАНТАСТИКА (РОССИЯ)

«Вторжение»

«Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова - Юлия Лебедева - вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы ее чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что ее сверхспособности волнуют не только землян… Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом - найти в себе силы остаться людьми. Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, - смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной мощи и инопланетных технологий?» Режиссер: Федор Бондарчук. В ролях: Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш и другие. (12+)

С 1 января в кинотеатре «Арлекино», пл. Советская, 5; тел. 202-98-98

Билеты: уточняйте по телефону

СПЕКТАКЛИ

«Мышка бежала.., Или что случилось в Сказкино»

Новогодняя музыкальная сказка про дружбу, которая всегда выручает, и добро, которое всегда возвращается. «Для любителей чудес и удивительных подарков раскроем один секрет: к новогоднему празднику для детей придумана необычная игрушка - робот Деде Мороз», - отмечают организаторы. Как игрушка попадает в глухую деревню Сказкино? Почему встреча с новым ботом оборачивается необычными приключениями? Как маленькая Мышка становится символом Нового Года? Об этом маленькие зрители узнают из волшебной сказки в исполнении артистов Нижегородской филармонии. (0+)

С 26 декабря по 6 января

Нижегородская филармония, Кремль, 2; тел. 439-11-87

Билеты: 300 - 450 рублей

«Новогодние проделки королевы Мышильды»

Получил Дед Мороз от Зимушки-Зимы подарок на Новый год. Пришел Дедушка на елку и начал хвалиться ребятам, что теперь весело и затейливо проведет праздники. Все было хорошо, если бы не королева Мышильда. Задумала она испортить праздник, а заодно украсть у Деда Мороза его подарок. Кто поможет Деду Морозу вернуть волшебную силу и справиться с королевой мышей? Это зрители узнают, когда придут на новогоднее представление в театр кукол. Все герои новогодней сказки с нетерпением ждут встречи с ребятами! (0+)

С 25 по 31 декабря, 11.00, 13.30, 16.00, 18. 30

Театр кукол, ул. Большая Покровская, 39; тел. 434-09-22

Билеты: 250 - 450 рублей

«Аленький цветочек»

Ребят и их родителей ждут невероятные приключения героев сказки, где чудовище превратится в прекрасного принца, добро победит зло и еще много-много интересного. Чудо и тайна Аленького цветочка не оставит равнодушным не только детей, но и взрослых. После спектакля - хоровод вокруг елочки с Дедом Морозом и Снегурочкой, а для ребятишек постарше - новогодняя дискотека. (0+)

30 декабря, 12.00, 15.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 300 - 500 рублей

«Чудо»

Все, кто живет на планете Земля - одна большая семья. Каждый в этой семье живет там, где предназначено ему природой. И если однажды кто-нибудь потеряется и не сможет сам найти дорогу домой, ему обязательно придут на помощь. Это возвращение будет интересным, волшебным, познавательно-увлекательным путешествием, в котором мы познакомимся с разными жителями нашей планеты и узнаем, как им живется в одной семье с человеком. Наш мир полон волшебных тайн, которые мы можем раскрыть, если будем замечать, о чем с нами говорит природа. Вы замечали, как загадочно нам подмигивают звезды? Почему снег переливается на солнце? Какую песню поет попутный ветер? А знаете, о чем маленький кит спрашивает своего папу? Каждый день на нашей планете происходит столько всего интересного! Главное - увидеть и не пропустить свое чудо! (0+)

26 декабря, 11.30

Театр «Комедiя», ул. Грузинская, 23; тел. 434-04-24

Билеты: 3700 рублей

«Как Чучуня хотела обмануть Деда Мороза»

Музыкальная волшебная сказка «Как Чучуня хотела обмануть Деда Мороза» - настоящий новогодний подарок театра маленьким зрителям и их родителям. Современную, задорную пьесу Дмитрия Голубецкого режиссер и молодые артисты наполнили песнями, танцами, играми и викторинами. Будет весело и интересно. (6+)

С 27 по 29 декабря, 11.00

Театр драмы им. М. Горького, ул. Большая Покровская, 13; тел. 419-51-73

Билеты: 150 - 400 рублей

«Щелкунчик». Китайское акробаты

Балетно-акробатическое шоу «Щелкунчик» - это новое, ни на что не похожее театрализованное представление, в котором соединены цирк и балет, акробатические трюки и номера мастеров кунг-фу. Это гениальный балет русского композитора, рассказанный китайскими артистами на языке цирка. На сцене одновременно можно будет увидеть 45 акробатов и десять тонн диковинных декораций в сопровождении световых и звуковых эффектов. История Щелкунчика, рассказанная когда-то Гофманом и воплощенная в балете Чайковским, обретет новую жизнь в шоу китайских цирковых и балетных мастеров. (0+)

29 декабря, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: 1700 - 3900 рублей

«Приключения снеговичка Гриши»

Яркое незабываемое новогоднее представление у новогодней елки специально для самых маленьких зрителей. История о снеговичке Грише, который со своими маленькими друзьями отправляется к Деду Морозу вместе с письмом. Только Дед Мороз и его внучка могут спасти новогоднюю сказку. Могут зажечь огоньки на елочке и сделать так, чтобы Новый год пришел ко всем маленьким ребятишкам. Приключения ждут наших героев в пути, но дружба поможет преодолеть все испытания. Игры, шутки, танцы у елочки, традиционный новогодний хоровод - все это ожидает маленьких зрителей во время «Новогодних приключений Снеговичка Гриши». (0+)

С 25 по 30 декабря

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 150 - 200 рублей

ВЫСТАВКИ

«Николай Касаткин. Природа картины, картины природы»

Нижегородский Арсенал представляет первую посмертную выставку одного из ярчайших представителей круга неофициального искусства середины и конца XX века. Предметом исследований художника является картина, которую автор рассматривает и как визуальный образ, и как средство передачи личного опыта и впечатлений, и как интеллектуальную конструкцию.

«Николай Касаткин. Природа картины, картины природы» - первая посмертная выставка художника. Подготовка проекта, начатая еще при жизни автора, была продолжена вместе с его женой Зоей Касаткиной.

На выставке представлены более 50 произведений из собрания семьи художника и свыше десятка российских коллекций. В экспозицию вошли ключевые живописные произведения художника, а также творческая лаборатория - подборка графики, эскизов и объектов. Кроме того, включены работы, тексты и фотографии друзей художника - Эрика Булатова, Ильи Кабакова, Всеволода Некрасова, Дмитрия Пригова, Игоря Шелковского и других. (0+)

С 25 декабря

Арсенал, Кремль, 6; тел. 422-45-54

Билеты: 200 рублей (льготный - 100 рублей)

«Январские каникулы»

В НГВК открылась одна из крупных выставок, проводимых Нижегородской организацией ВТОО «Союз художников России» многие годы в режиме биеннале. Раз в два года для участия в выставках приглашаются все желающие авторы в возрасте до 35 лет. В основном это те люди, которые принимают решение сделать изобразительное искусство своей профессией или уже работают в ней.

Большинство участников выставки - студенты Нижегородского художественного училища. Они демонстрируют свои учебные постановки, этюды, эскизы дипломных работ. Самостоятельные творческие работы представляют студенты и выпускники ведущих художественных вузов страны. Также в экспозиции представлены работы учащихся и выпускников бутафорского отделения Нижегородского театрального училища. Они представляют станковые живописные и графические работы. Яркой составляющей выставки являются работы членов Молодежного объединения нижегородского отделения Союза художников России. В общей сложности новая выставка включает 155 работ 77 авторов. (6+)

По 19 января

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/ 2; тел. 439-09-71

Билеты: 150 рублей