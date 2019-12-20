2019-12-20T17:27:16+03:00
Общество

Известная нижегородкая певица Раиса Маркова отметила Юбилей

2 декабря театре Комедии состоялся ее бенефис
Валерия ГРОМОВА
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Фото предоставлено героем публикации.Фото предоставлено героем публикации.
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2 декабря 2019 года в нижегородском театре Комедии состоялся бенефис, посвященный полувековому юбилею творческой деятельности известной певицы лауреата премии имени Мокроусова Раисы Марковой. Ведущей мероприятия стала дочь певицы киноактриса из Москвы Елена Волхонская.

Фото предоставлено героем публикации.

Фото предоставлено героем публикации.

Свое творчество Раиса Маркова посвятила русской народной культуре, став уникальным исполнителем лирических русских песен нижегородского края. Вместе с супругом Владимиром Новиковым, отцом Елены Волхонской, она долгие годы пела в нижегородской кремлевской филармонии, Владимир, трубач-солист, ждаз-мэн и композитор, нередко аккомпанировал супруге. Влюбленная пара исколесила с гастролями всю Россию и даже выступала за рубежом.

- Я абсолютный ребёнок сцены, выросла на концертах родителей и уже с юного возраста знала, что буду артисткой, - рассказывает "КП" Елена Волхонская. - Творчество мамы всегда наполняло мою душу светом, радостью, гордостью! Она - та редкая исполнительница, которая в каждую песню вкладывает душу, этот простой и в то же время гениальный принцип творчества стал залогом успеха уже моей актерской творческой истории. Также я учу свою дочь Светлану, которая в 7 лет стала солисткой Детского музыкального театра в Москве.

Фото предоставлено героем публикации.

Фото предоставлено героем публикации.

На творческом вечере Елена Волхонская с дочкой Светочкой исполнили зажигательные композиции, чем невероятно порадовали поклонников таланта певицы Раисы Марковой, ведь преемственность поколений в семье артистов огромное счастье и для города Нижнего Новгорода, и для передачи культурных традиций нашим потомкам. КП присоединяется к искренним поздравлениям юбиляра!

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