Нижегородская область вошла в ТОП-20 регионов Национального туристического рейтинга-2019

Нижегородская области вошла в ТОП-20 регионов Национального туристического рейтинга-2019. Он был составлен в результате пятого ежегодного исследования, проведенного центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России».

Нижегородская область разместилась на 11 строчке «золотой двадцатки», получив 99 баллов. Максимальное их количество набрала Москва (114,7), Санкт-Петербург (113,7), Московская область (111,4), Краснодарский край (110,2) и Республика Крым (103,6).

Замыкают двадцатку такие области: Новосибирская (88,5), Ленинградская (88,4). Тверская (85,3), Тюменская (84,8) и Самарская (84,2).

Регионы России оценивались по девяти критериям. Эксперты исследовали, насколько развита в регионе гостиничная инфраструктура и бизнес, подсчитали количество действующих турфирм и занятых в отрасли людей. Учитывалась также доходность отрасли, которую определяли по количеству граждан, переночевавших в гостиницах и отелях.

Еще одним критерием была популярность региона у иностранцев, которая также оценивалась по количеству иностранных граждан, селившихся в гостиничных комплексах.

Анализировали регионы и на предмет количества памятников и достопримечательностей, внесенных в Единый государственный реестр ОКН, включая объекты ЮНЕСКО.

Интересовал также уровень преступности и количество поисковых запросов пользователей об отдыхе в регионе.

Эксперты уделили внимание и продвижению туристического потенциала региона в информационном пространстве, оценив количество публикаций и сообщений в СМИ на эту тему.

Анализ был проведен на основе данных с января по сентябрь, предоставленных Федеральной службой государственной статистики. Кроме того, изучались открытые источники.

Напомним, в октябре стало известно о том, что Нижний Новгород попал в десятку лучших городов для туризма, отдыха и путешествий по России в 2020 году. Рейтинг был составлен порталом ТурСтат в результате интернет-опроса россиян.