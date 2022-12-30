«Я долго не могла разглядеть себя настоящую»: Кира Медведева из Нижнего Новгорода стала победительницей проекта «Новые Пацанки»

Нижегородка Кира Медведева. Фото: предоставлено телеканалом «Пятница!».

Кира Медведева из Нижнего Новгорода стала победительницей первого сезона проекта «Новые Пацанки». За победу в проекте 22-летняя девушка получила один миллион рублей и «золотую брошь» Школы Пацанок. Финал социального реалити-шоу показали в вечернем эфире телеканала «Пятница!» 29 декабря.

На выпускном балу присутствовали преподаватели, участницы прошлых сезонов, а также родные финалисток. Девушки выступили с речью, в которой поблагодарили проект за возможность изменить свою жизнь. «Золотую брошь» Кире вручала победительница шестого сезона «Пацанок» Татьяна Каширина.

– Внутри меня умерло всё. Не было надежды, что кто-то поможет, и весь этот ужас наконец-то закончится. Преподаватели Школы протянули мне руку помощи. Я долго не могла разглядеть себя настоящую: добрую, отзывчивую, эмпатичную девушку, которая умеет прощать. Если бы не проект, я бы осталась на том дне, на котором была. Здесь мне помогли не только избавиться от груза обид на близких, но и объединили мою семью, о чем я всегда мечтала. Я узнала, что у родных появилась традиция собираться перед телевизором каждый четверг. Эту победу я посвящаю бабуле с дедулей. Я подарю этот миллион им. Я их очень люблю! – рассказала Кира Медведева.

Финалистки. Фото: предоставлено телеканалом «Пятница!».

Напомним, что Кира появилась на шоу «Новые Пацанки» с огромным багажом проблем. Девушка была очень резкой, грубой и вспыльчивой, а ещё пыталась залечить душевную боль пагубными привычками. Как оказалось, в детстве Киру избивала мама, а затем, когда она пошла в школу, её стали бить и гнобить одноклассники.

Тогда нижегородка пошла в спорт, чтобы суметь защитить себя. Кира увлеклась тяжелой атлетикой и участвовала в различных соревнованиях долгое время, спорт присутствовал в её жизни до 19 лет. Потом Кира устроилась работать барменом и вдруг пристрастилась к наркотикам.

Находясь на проекте, Кира постепенно осознавала свои проблемы и работала над их решением. Её целеустремленность не раз отмечали преподаватели Школы. Благодаря своему труду Кира стала лидером, перевоплотившись в красивую и уверенную в себе девушку.

Всего в проекте участвовало 15 участниц, которым предстоял сложный путь преображения. На протяжении трёх месяцев девушки с непростым характером и сложной биографией проживали вместе в Школе леди. Они боролись со своими психологическими травмами, а также учились этикету, финансовой грамотности, уходу за собой и другим дисциплинам.

Героиням приходилось ломать себя и свои «устои», а помощь им в этом оказывали преподаватели Школы – Лаура Лукина, Мария Третьякова и Татьяна Полякова, а также психолог Любовь Розенберг.

С каждой неделей участниц становилось меньше, в финал удалось попасть четырём девушкам. Конкуренцию нижегородке составили Анастасия Афанасьева из Петрозаводска, Кристина Захарова из Питкяранты и Амина Усманилаева из Каспийска.

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