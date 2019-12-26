Резиденцию Деда Мороза для главной площади Нижнего Новгорода сделали в колонии

На центральной площади Нижнего Новгорода устанавливают дом Деда Мороза. Большой бревенчатый дом с интересным оформлением, как оказалось, был изготовлен… в исправительной колонии. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону, над его созданием трудились заключенные ИК-7.

Масштабный проект был выполнен по заказу муниципального автономного учреждения культуры архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелковский хутор». Один из центральных объектов «Горьковской елки-2020», предназначенный для праздничных встреч с Дедом Морозом, создавался в течение двух недель.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Резиденция площадью 72 квадратных метра устанавливается в центре Нижнего Новгорода уже не первый год. В этот раз мастера расширили площадь до 80 квадратных метров.

Напомним, официальное открытие фестиваля «Горьковская елка» состоится в субботу, 28 декабря. В этот день посетителей ждут массовые гулянья и новогодний маскарад (0+). О том, что ждет нижегородцев в самом сердце приволжской столицы, читайте в нашем материале.