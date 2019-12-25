Депкульт объяснил, зачем пришлось перекрыть центр Нижнего Новгорода на полтора месяца

С момента перекрытия центральной площади Нижнего Новгорода в декабре в соцсетях не утихают жаркие споры. Главная претензия жителей - заторы на дорогах, образовавшиеся как раз из-за ограничения движения в районе площади Минина. Глава департамента культуры Роман Беагон, начитавших гневных комментариев, ответил нижегородцам в «Фейсбуке».

- Каждый год, когда елка проходила на площади Минина, ее перекрывали накануне праздников, так как монтаж требует времени. 14 декабря новогодняя ярмарка работала. Перекрыта лишь центральная часть (там сейчас еще идет монтаж). По итогам всего праздника мы собираем статистику посещаемости, отзывы жителей и всю дополнительную информацию, чтобы можно было принять взвешенное решение. Я тоже стою в пробке, - сообщил чиновник.

Для Деда Мороза построили настоящий бревенчатый дом. Фото: Роман Беагон.

По словам Романа Беагона, фестиваль «Горьковская елка» готовится несколько месяцев большой командой людей. Специалисты трудятся на огороженной со всех сторон площадке с утра до ночи. Их цель - создать праздник.

Горожане предположили, что разумнее было перенести новогодний фестиваль на Нижневолжскую набережную или площадь Маркина. Тогда бы не понадобилось перекрывать центральную часть Нижнего Новгорода, провоцируя длиннющие автомобильные пробки. Некоторые даже высказались за перенос «Горьковской елки» на территорию Нижегородской ярмарки. Глава депкульта отнесся к идеям жителей с уважением, объяснив при этом, почему ни там, ни там невозможно провести мероприятие такого масштаба.

- На набережной очень сильные ветра. Все бы дружно ругали администрацию, что выбрали самое продуваемое место. Большая Покровская и Маркина не подходят для масштабных гуляний и застройки локаций. Стадион на Стрелке - не центральная площадка. Можно было на ярмарке? Нет. Новый директор появился там 1 октября. Ей потребуется время, чтобы наладить эффективную работу учреждения. Интересен ли вариант елки на ярмарке в 2020 году? Да, возможно, - ответил чиновник.

Также Роман Беагон отреагировал на замечания жителей относительно особой охраны территории «Горьковской елки» на площади Минина. Он объяснил, что ограждения нужны, поскольку все еще продолжается застройка (на площадке будут стоять шатры для новогоднего шоу и мастер-классов, дом Деда Мороза и сцена). Кстати, именно из-за большого количества нестационарных объектов городской администрации потребовалось перекрыть площадь с 7 декабря 2019 года по 12 января 2020 года.

- Дом Деда Мороза строится. Это полноценный бревенчатый дом. Сбор каркаса - две недели. Крыша и внутреннее оформление - две недели, - пояснил глава департамента.

«Комсомолка» рассказывала, что официальное открытие фестиваля «Горьковская елка» состоится 28 декабря. В этот день посетителей ждут массовые гулянья и новогодний маскарад (0+).

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