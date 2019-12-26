Суд арестовал виновника жуткого ДТП под Нижним Новгородом, где погиб 4-летний ребенок

Расследование жуткого массового ДТП, которое произошло в Борском районе Нижегородской области четыре дня назад, продолжается.

Напомним, трагедия случилась около 15:40 в воскресенье, 22 декабря 2019 года, на 27 километре автодороги Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево. Мужчина, который сидел за рулем «Лексуса», не справился с управлением и протаранил ГАЗель, затем вылетел на полосу встречного движения и въехал в «Хендай», а ГАЗель столкнулась с «Фордом».

В результате столкновения пострадали девять человек, а самый маленький пассажир «Хендая» - 4-летний мальчик – скончался в реанимации Борской центральной больницы.

Теперь водителю «Лексуса» инкриминируют статью «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть несовершеннолетнего ребенка». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. На заседании суда, которое прошло 25 декабря, мужчине была избрана мера пресечения. Ближайшие два месяца он проведен в следственном изоляторе, сообщается на официальном сайте Борского городского суда. В ходе расследования также выяснилось, что подозреваемый уже несколько раз был привлечен к ответственности за нарушение ПДД.

Обстоятельства случившегося выясняются.