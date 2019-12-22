Массовое ДТП в Нижегородской области: пострадало 9 человек, включая ребенка
Массовое ДТП произошло на 26 километре автодороги город Бор – деревня Валки 22 декабря. По предварительной информации, в результате столкновения четырех автомобилей пострадало девять человек, включая ребенка. Четырехлетний пассажир автомобиля Хендай скончался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Первое столкновение произошло между автомобилем Лексус и Газелью, после чего водитель Лексуса выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Хендай. В свою очередь, в Газель также врезался автомобиль Форд Транзит.
Пострадавшие доставлены в Борскую ЦРБ, где им оказывается медицинская помощь.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, утром 22 декабря на Канавинском мосту столкнулось три автомобиля. Предварительно сообщалось, что водитель Киа не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в отечественный автомобиль и иномарку.
В результате столкновения пострадал водитель отечественного авто, который был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU