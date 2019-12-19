В Нижнем Новгороде бабушки-волонтеры помогают семьям воспитывать детей

Кто угощал нас пирожками в детстве? А кто с удовольствием развлекал, пока родители работали или ходили в кино? Конечно, бабушки. Но далеко не в каждой семье есть такой замечательный человек, способный враз поднять ребенку настроение, прочитав сказку или поиграв в прятки. Активисты Московского района Нижнего Новгорода решили помочь молодым мамочкам в воспитании детей. Там на базе ТОС «Орджоникидзе» уже восьмой год подряд реализуется проект, благодаря которому соседские мальчики и девочки всегда под присмотром.

Бабушки-волонтеры совершенно бесплатно проводят время с соседскими детьми.

Разовая акция стала долгосрочным проектом

Все началось в 2012 году с благотворительного фестиваля «Добрый Нижний», в рамках которого различные организации или частные лица придумывали добрые дела и совершали их. Председателю ТОС «Орджоникидзе» Людмиле Маркеевой (завучу с тридцатилетним стажем) пришла идея организовать службу доброй помощи, которая получила название «Бабушка на час».

- Вообще это задумывалось как разовая акция. Но она так понравилась нашим ветеранам-волонтерам и жителям, что решили оформить «Бабушку на час» в виде проекта, сделав его долгосрочным, - рассказала собеседница «Комсомолки».

Сегодня в проекте участвуют более двадцати бабушек, большая часть которых - бывшие педагоги.

«Бабушкину комнату» открыли прямо в жилом доме. Днем икс объявили среду. Сегодня в проекте более двадцати бабушек-волонтеров, большая часть которых - бывшие педагоги. Хотя, как уточнила Людмила Маркеева, есть в рядах бабушек и представители технической интеллигенции местного авиастроительного завода «Сокол».

По словам председателя ТОС, в «бабушкиной комнате» родители могут оставить своих детей на пару часов под присмотром опытных волонтеров - ветеранов педагогического труда. Причем воспользоваться этой услугой можно совершенно бесплатно.

Профессиональные няни нередко выходят с ребятами на прогулку.

Самой старшей бабушке - 91 год!

За каждым бэбиситтером закреплено свое направление. Так, педагог с математическим образованием к каждой встрече с детьми готовит интересные задачки и ребусы. Что-то сохранилось со времен преподавания в школе, что-то черпает из книжек по занимательной математике. А бывшая учительница начальных классов придумывает увлекательные сказки для маленьких слушателей. Есть среди бабушек и бывшая цирковая работница, которая, несмотря на почтенный возраст, до сих пор ловко ловит мячи и создает фигурки из воздушных шаров.

Как рассказала председатель ТОС, самой старшей «бабушке на час» - 91 год! Но энергия у нее, что называется, бьет ключом.

За каждым бэбиситтером закреплено свое направление.

- Никогда не выйдет на улицу без маникюра, не накрасив губки и не сделав прическу, - отметила Людмила Маркеева. - Когда-то она занимала руководящую должность, поэтому до сих пор в строю. К тому же ветеран войны! Уже получила приглашение на военный парад в Москву, посвященный 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войны. Только представьте, сколько всего она может рассказать нашим деткам? Это же живая история!

Что касается детей, то, по словам организаторов, чаще всего в «бабушкину комнату» приводят дошколят. Впрочем, и для ребят постарше найдутся интересные занятия.

- В один могут прийти пять ребятишек, в другой - целых двадцать. О нас сейчас много кто знает. А в последнее время даже стали звонить из других районов Нижнего Новгорода. Спрашивают: «Можно привезем своего ребенка?» Мы, конечно, не поддерживаем такую практику. Все же хочется, чтобы к нам водили соседских детей. В таких случаях мы рекомендуем родителям обращаться в свои ТОСы, чтобы там организовали свои «бабушкины комнаты». Думаю, так будет правильно, - отметила собеседница «Комсомолки».

в «бабушкиной комнате» родители могут оставить своих детей на пару часов.

«Нам нужна поддержка»

Людмила Маркеева призналась, что нередко родители интересуются, где им удается находить таких замечательных бабушек. На что председатель ТОС не без гордости отвечает: «Мы их не находим. Они сами приходят к нам и предлагают свои услуги!»

- Интерес к нашему проекту «Бабушка на час» огромный. Даже москвичи уже переняли у нас опыт, и теперь в столице реализуется аналогичный проект. Но, честно говоря, нам катастрофически не хватает финансовой поддержки. Мы бы от нее не отказались, - выдохнула активистка. - Понимаете, мы ведь даже не можем принимать маленьких деток - у нас элементарно нет стульчиков для них. Или вот скоро Новый год, а нам не на что купить подарочки нашим бабушкам, чтобы хоть как-то их отблагодарить.

Бабушки рассказывают подрастающему поколению о вреде наркотиков, сигарет и алкоголя.

Автор проекта «Бабушка на час» надеется на поддержку городской администрации.

- Чем занимаются дети в отсутствие родителей? В интернете сидят да фильмы с жуткими физиономиями смотрят. А мы помогаем организовать им досуг! Поэтому очень хочется, чтобы нас услышали городские власти, как-то поддержали наш проект, - заключила нижегородка.

КОНКРЕТНО

«Бабушкина» комната работает каждую вторую и четвертую среду месяца. Контактное лицо - Людмила Борисовна Маркеева (276-38-68).

КСТАТИ

Проект «Бабушка на час» из Нижнего Новгорода вошел в число финалистов всероссийского конкурса лучших практик территориального общественного самоуправления (ТОС) 2018 года.