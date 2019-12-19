«Мечтал побывать в святых местах»: 52-летний нижегородец пошел в монастырь и не вернулся

Странная история произошла на днях в деревне Андреевка Княгининского района – там бесследно исчез 52-летний Егор Лимов (имя героя изменено – прим. Ред.) Известно, что до этого мужчина мечтал совершить паломничество по святым местам в Дивееве.

- Наш сын жил вместе со мной и отцом, - рассказала сотрудникам правоохранительных органов мать пропавшего мужчины. – Он очень верующий человек: не пьет, не курит. За пару дней до своего исчезновения он заговорил о том, что хотел бы побывать в Дивееве, посетить святые места. Я даже у него под подушкой нашла буклет о святом Серафиме Саровском и местных храмах.

По всей вероятности, в день исчезновения мужчина решился воплотить свою давнюю мечту и совершить паломничество по святым местам.

- Он приехал к своим бабушке и дедушке около девяти утра 9 декабря, - рассказала его мать. – Никому ни слова не говоря, сразу прошел в сарай. Там нашел свои старые лыжи и уехал. Как мы позднее обнаружили, с собой он прихватил паспорт и пять тысяч рублей.

Узнав об исчезновении Егора Лимова, к поискам подключился его приехавший из Княгинино брат.

- Во время поисков мы обнаружили, что лыжные следы ведут от дома через огород под гору, - рассказал позднее мужчина сотрудникам правоохранительных органов. – После этого следы идут через речку и плотину, а потом через поле к деревне Потапово. После этого следы обрывались.

На этом родственники решили прервать самостоятельные поиски и обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

- В поисках была задействована служебная собака, - рассказал «Комсомолке» источник. – В ходе поисков его лыжи были обнаружены у автозаправочной станции на 45-м километре объездной трассы Работки - Порецкое. Отыскать самого мужчину пока так и не удалось.