2019-12-19T17:17:04+03:00
Происшествия

«Я лечу к тебе, как комета»: Нижегородец выпал из окна, уйдя в запой после ссоры со своей девушкой

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка
Вероника КОТИК
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«Я лечу к тебе, как комета»: Нижегородец выпал из окна, уйдя в запой после ссоры со своей девушкой.«Я лечу к тебе, как комета»: Нижегородец выпал из окна, уйдя в запой после ссоры со своей девушкой.Фото: СОЦСЕТИ
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Обычная ссора с любимой девушкой закончилась трагедией для 20-летнего жителя Арзамаса Виктора Ермолаева (имя героя изменено – прим. Ред.) Сразу после конфликта он ушел в долгий запой, после которого выпал из окна своей квартиры на четвертом этаже.

- Сообщение о гибели молодого человека поступило в дежурную часть около шести утра 5 декабря, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Известно, что 20-летний мужчина был холост и проживал один в своей квартире. Ранее он не был судим и временно не работал.

Как удалось выяснить в ходе проверки его мобильного телефона и опроса соседей, в последнее время молодой человек находился в длительном запое. Поводом для которого послужила ссора с его любимой девушкой.

- Я лечу к тебе, как комета, - написал молодой человек в сообщении своей девушке незадолго до гибели.

Все случившееся стало полной неожиданностью для его друзей. Многие из них посвятили ему строки памяти на своих страницах. Что касается его собственной страницы, то она почти целиком посвящена компьютерным играм. Судя по всему, все последние годы жизни он уделял играм много времени.

- В настоящее время по факту данного происшествия проводится доследственная проверка, - сообщил источник в правоохранительных органах. – С места происшествия изъят сотовый телефон и одежда потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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