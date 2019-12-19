Тест "КП": Насколько хорошо вы знаете Владимира Кристовского?
Братья Кристовские - настоящая гордость Нижнего Новгорода. Они не только добились успеха в российском шоу-бизнесе, но и всячески прославляют малую родину. Недаром основатели рок-группы Uma2rman были послами города-организатора чемпионата мира по футболу-2018. 19 декабря лидер музыкального коллектива Владимир Кристовский отмечает день рождения - ему исполняется 44 года. По этому случаю «Комсомолка» предлагает вам пройти тест и узнать, насколько вы хорошо знаете автора легендарной «Прасковьи». Поехали!
Что вы знаете о Владимире Кристовском?.Uma2rman - не первый музыкальный коллектив, созданный Владимиром Кристовским. В 1998 году он собрал панк-рок-группу. Как она называлась?. Your turn!
ИСТОЧНИК KP.RU