2019-12-19T10:24:05+03:00
Звезды

Тест "КП": Насколько хорошо вы знаете Владимира Кристовского?

«Комсомолка» подготовила тест ко дню рождения солиста Uma2rman
Анастасия НАЗАРОВА
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Насколько хорошо вы знаете Владимира Кристовского?Насколько хорошо вы знаете Владимира Кристовского?Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Братья Кристовские - настоящая гордость Нижнего Новгорода. Они не только добились успеха в российском шоу-бизнесе, но и всячески прославляют малую родину. Недаром основатели рок-группы Uma2rman были послами города-организатора чемпионата мира по футболу-2018. 19 декабря лидер музыкального коллектива Владимир Кристовский отмечает день рождения - ему исполняется 44 года. По этому случаю «Комсомолка» предлагает вам пройти тест и узнать, насколько вы хорошо знаете автора легендарной «Прасковьи». Поехали!

ИСТОЧНИК KP.RU

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