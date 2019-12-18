2019-12-18T16:34:00+03:00
Происшествия

«Это разборки из 90-х!»: Трое молодчиков «наехали» на нижегородского бизнесмена и ранили его в живот

Поводом для конфликта стала грубость во время телефонного разговора
Вероника КОТИК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Трое молодчиков «наехали» на нижегородского бизнесмена и ранили его в живот.Трое молодчиков «наехали» на нижегородского бизнесмена и ранили его в живот.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Трое вооруженных молодчиков, грубые «наезды» на парковке и ножевое ранение одного из участников разборок – громкая история, произошедшая на днях в Лукояновском районе, могла бы стать отличной иллюстрацией для потасовки времен лихих 90-х. А началось все с обычного телефонного звонка.

- Сообщение о ножевом ранении 42-летнего бизнесмена в Лукояновском районе поступило в дежурную часть в 17:25 27 ноября, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Как оказалось, мужчина был госпитализирован в районную больницу с проникающим ранением брюшной полости. По сути, это обычные разборки из 90-х.

Как выяснилось в ходе следствия, сначала подозреваемый в совершении этого преступления поговорил по телефону с потерпевшим Михаилом Сотовым (имя героя изменено – прим. Ред.) И ему показалось, что тот был с ним недостаточно вежлив. Чтобы научить его вежливости и заодно «пояснить за базар», он нагрянул прямо в офис его фирмы. Причем с визитом он прибыл не один, а в сопровождении двух ранее судимых друзей. У тех за плечами был богатый криминальный стаж – изнасилования, грабежи и ложные показания. Поэтому «поразмяться» в очередных разборках, они были совсем не прочь.

- В ходе общения на повышенных тонах один из мужчин ударил ножом в живот генерального директора лукояновской фирмы, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – После всего случившегося мужчины сели в свою «Тойоту» и уехали с места преступления. Задержать автомобиль удалось только силами наружных нарядов полиции.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сам задержанный мужчина уже дал признательные показания и отпущен под подписку о невыезде. Расследование этого дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Андрей влюбился и хотел уйти от жены»: Мать главы многодетного семейства, которого обвинили в изнасиловании дочери, заявила о мести супруги
Женщина рассказала «КП», почему 8 детей никогда не ходили в школу, почему роды детей проходили в ванной, какие отношения были в странной семье и как она узнала об арсенале оружия сына [видео]
«Я боролся с наркотиками и коррупцией. Мы жили счастливо»: Отец 8 детей, обвиняемый в изнасиловании дочери, рассказал об оружии и надругательствах
Супруги рожали малышей дома в ванной и никогда не водили их в школу. Глава семейства объяснил это их безопасностью [видео]
Новости 24
«За мной никто не ухаживал»: В Нижнем Новгороде погибла 68-летняя пенсионерка
С нижегородских дорог вывезли более 2000 кубов снега
МЧС предупреждает нижегородцев об ухудшении погоды
Нижегородская елка вошла в топ-25 самых высоких в России
Нижний Новгород переходит на выборы по одномандатным округам
13 аварий произошли на трубопроводах центрального отопления за 2,5 месяца в Нижнем Новгороде
БК «Нижний Новгород» обыграл немецкий «Брозе Бамберг»
В Нижнем Новгороде осадков не ожидается
«Получил два ранения»: Нижегородца едва не убили возле крематория
Бездомная нижегородка украла из банка 300 тысяч рублей
Нижегородская санитарная авиация вдвое перевыполнила план
Нижегородцы обсудили благоустройство Ленинского района
Леонид Самухин назначен замдиректора «ГУАД Нижегородской области»
В Борском районе Нижегородской области завершился капремонт Дома культуры
«ЛУКОЙЛ»: На территории завода в Кстове отравлений не было
Врачи в Нижегородской области отказались помочь пациентке попасть в больницу
Ирина Слуцкая выступит на открытии зимней площадки на стадионе «Нижний Новгород»
Почти миллиард рублей направлен на поддержку молочного производства Нижегородской области
В Нижнем Новгороде из фитнес-клуба украли 625 тысяч рублей
Месть обошлась отвергнутому поклоннику из Нижегородской области в 40 тысяч рублей
Нижегородские водители стали дисциплинированнее
Нижегородское УФАС проверяет законность повышения стоимости техобслуживания ВДГО
Сотрудники Госохотнадзора дважды спасали лося, провалившегося под лед
Жителей приглашают обсудить благоустройство Нижегородского района