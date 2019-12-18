«Это разборки из 90-х!»: Трое молодчиков «наехали» на нижегородского бизнесмена и ранили его в живот

Трое вооруженных молодчиков, грубые «наезды» на парковке и ножевое ранение одного из участников разборок – громкая история, произошедшая на днях в Лукояновском районе, могла бы стать отличной иллюстрацией для потасовки времен лихих 90-х. А началось все с обычного телефонного звонка.

- Сообщение о ножевом ранении 42-летнего бизнесмена в Лукояновском районе поступило в дежурную часть в 17:25 27 ноября, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Как оказалось, мужчина был госпитализирован в районную больницу с проникающим ранением брюшной полости. По сути, это обычные разборки из 90-х.

Как выяснилось в ходе следствия, сначала подозреваемый в совершении этого преступления поговорил по телефону с потерпевшим Михаилом Сотовым (имя героя изменено – прим. Ред.) И ему показалось, что тот был с ним недостаточно вежлив. Чтобы научить его вежливости и заодно «пояснить за базар», он нагрянул прямо в офис его фирмы. Причем с визитом он прибыл не один, а в сопровождении двух ранее судимых друзей. У тех за плечами был богатый криминальный стаж – изнасилования, грабежи и ложные показания. Поэтому «поразмяться» в очередных разборках, они были совсем не прочь.

- В ходе общения на повышенных тонах один из мужчин ударил ножом в живот генерального директора лукояновской фирмы, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – После всего случившегося мужчины сели в свою «Тойоту» и уехали с места преступления. Задержать автомобиль удалось только силами наружных нарядов полиции.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сам задержанный мужчина уже дал признательные показания и отпущен под подписку о невыезде. Расследование этого дела продолжается.