«РосПес» - натуральный корм для вашего любимого питомца

Без домашних животных жизнь была бы не такой яркой и разнообразной. Они оберегают нас, делают мир чуточку добрее и согревают взаимной любовью. Мы можем в ответ дать каждому питомцу то, в чем он нуждается, - вкусный и полезный корм.

Компания «РосПес» постоянно совершенствует корма и лакомства для собак, стараясь обеспечить наилучшее качество и пользу для братьев наших меньших. Продукция создана по специальному рецепту, которую разработали ведущие российские ветеринары-диетологи. Это и современные идеи в области питания, и многолетние традиции в одном пакете.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В отличие от других компаний, закупающих готовые основы для кормов, «МайКрасофф» производит свою продукцию с самого начального этапа и только из натуральных продуктов, что позволяет нам гарантировать высокое качество кормов и их сбалансированный состав. В кормах «РосПес» нет искусственных красителей, ароматизаторов и ГМО. Каждый этап изготовления тщательно контролируется специалистами.

Благодаря щадящей обработке в кормах «РосПес» сохраняются все витамины, минералы и микроэлементы, необходимые собакам.

«РосПес» точно знает, что нужно вашему питомцу! Отборное натуральное сырье (мясо, фитоингредиенты, витамины) проходит специальную обработку, чтобы сохранить полезные вещества.

РЕЦЕПТУРА ОТ ВЕТЕРИНАРОВ-ДИЕТОЛОГОВ

Ветеринарная диета. Полнорационное сухое питание «Кардио-Актив»

Сочетание высокой дозировки экстракта цветков с плодами боярышника и шиповника способствует усилению кровообращения в сосудах сердца, благотворно влияет на сердечный ритм собаки. В состав входят: свежее мясо ягненка и курицы, обезвоженный картофель, куриные яйца, волокна гороха, льняное и подсолнечное масла, рыбий жир, свекла, вяленые яблоки, клюква, шиповник, боярышник и другие полезные вещества, необходимые вашему любимцу.

«Артро-Актив»

Оказывает позитивное влияние на метаболические процессы в хрящевой ткани и обеспечение организма антиоксидантами и питательными веществами. Здесь есть все, чтобы не допустить воспалений в суставах и восстановить их подвижность: лаванда, витамины С и Е, марганец, глюкозамин и хондроитин. А пивные дрожжи в сочетании с фитонутриентами композиции лечебных трав способствуют укреплению естественной текстуры кожи и шерсти.

«Иммуно-Актив»

Действие корма обусловлено высоким содержанием в его растительных компонентах широкого спектра различных антиоксидантов – витаминов С, К и Е, каротиноидов (предшественников витамина А), флавоноидов, цинка, марганца, селена. Дубильные вещества и органические кислоты обладают противовоспалительным свойством. Сочетание лечебных трав способствует профилактике заболеваний, используется как реабилитационное средство после перенесенных болезней, мягко корректирует иммунодефицитное состояние, повышает общую сопротивляемость организма, защищает клетки от негативного воздействия свободных радикалов вредной окружающей среды, снижает вероятность развития онкологических заболеваний.

«Про-Актив» - полнорационное высокопротеиновое сухое питание для собак всех пород. Высокий уровень белка необходим для максимального роста и сохранения мышечной массы, увеличения плотности мышц и костного скелета, создания необходимых гормонов, ферментов, внутриклеточных элементов, ядерных кислот и многих компонентов иммунной системы, построения всех клеток, тканей и органов, генерирования биохимических субстанций, необходимых для функционирования сердечно-сосудистой системы и мышечной проводимости.

Основы питания

Корма «РосПес» отличаются высоким содержанием протеинов животного происхождения, что благотворно сказывается на развитии вашего питомца

Правильный корм для собак должен быть биологически соответствующим. Для этого должны выполнятся следующие условия:

- высокое содержание белков животного происхождения в корме

- наличие жиров животного происхождения

- минимальный уровень углеводов

- наличие в составе овощей, фруктов и зелени

- разнообразие мясных компонентов из различных видов мяса

Корма супер премиум класса «РосПес» являются биологически соответствующими благодаря высокому содержанию разнообразных свежих мясных (мясо, птица, рыба) ингредиентов. В кормах содержится таурин, который необходим собакам для укрепления зрения, нервной системы и сердца.