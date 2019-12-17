2019-12-17T16:29:29+03:00
Общество

Тайницкая башня откроет нижегородцам свои тайны

Теперь в рамках экскурсии по стене кремля можно посетить смотровую площадку на вершине башни
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Тайницкая башня откроет нижегородцам свои тайныТайницкая башня откроет нижегородцам свои тайныФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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У нижегородцев и гостей Нижнего Новгорода теперь есть возможность увидеть город с необычного ракурса – для посещения открылась смотровая площадка в Тайницкой башне кремля. Казалось бы, разница по высоте с прогулочной аллей у подножия стены не так уж велика, но от открывающихся видов на башне просто захватывает дух!

Тайницкая башня откроет нижегородцам свои тайны Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Тайницкая башня откроет нижегородцам свои тайныФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Каждая башня была особенной, у каждой башни свое название, и большинство башен названо по функциям, которые они выполняли. Так, в Кладовой башне был склад, в Пороховой хранили порох, а эта башня называется Тайницкая – по тайному ходу, который здесь когда-то был. От башни был вырыт подземный тоннель к реке Почайне. Во время осады крепости люди могли сходить туда за водой или сделать вылазки в стан врага – неожиданно напасть с тыла. К сожалению, уже в XIX веке этот тайный ход был практически разрушен, и его засыпали, чтобы не было оползней, - рассказывает заведующий музеем «Нижегородский кремль – филиал НГИАМЗ» Степан Петушин.

Тайницкая башня откроет нижегородцам свои тайны Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Тайницкая башня откроет нижегородцам свои тайныФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Тайницкая башня всегда привлекала к себе внимание, однако до сих пор была закрыта для посетителей: кровля и перила были слишком ветхими, чтобы туристы могли заходить внутрь. Но летом 2019 года крышу отремонтировали, сделали новые перекрытия и ограждения, и развесили старинные фотографии.

Тайницкая башня откроет нижегородцам свои тайны Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Тайницкая башня откроет нижегородцам свои тайныФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Мы специально подобрали фотографии, сделанные именно с этой точки. Они сделаны в конце XIX века, и сейчас все желающие могут посмотреть, как город изменился за это время – или, наоборот, что в нем сохранилось, - отмечает Степан Петушин.

Тайницкая башня откроет нижегородцам свои тайны Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Тайницкая башня откроет нижегородцам свои тайныФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Посетители Тайницкой башни могут прикоснуться к подлинной кирпичной кладке, сохранившейся с XVI века. А вот перекрытий и полов не сохранилось, ниже смотровой площадки фактически находится один большой колодец. Но планы на реконструкцию у музея – громадные.

Тайницкая башня откроет нижегородцам свои тайны Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Тайницкая башня откроет нижегородцам свои тайныФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Пока позади только самая легкая часть работы, - признается Степан Петушин. – Дальше нам предстоит делать основательные перекрытия, проводить отопление, музеефицировать башню. Сейчас существует программа по развитию территории нижегородского кремля, в том числе стен и башен. И до 2026 года планируем открыть все 13 башен и всю кремлевскую стену, чтобы можно было гулять по всему периметру. У нас, в принципе, и сейчас самая длинная стена для посещения среди всех кремлей – около километра, а будет открыто два километра. Нижегородский кремль – второй по величине после московского, но там никого не пускают на стену. А вот у нас есть такая возможность! К тому же такими видами, как те, что у нас открываются, уж точно не может похвастаться ни один кремль.

Тайницкая башня откроет нижегородцам свои тайны Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Тайницкая башня откроет нижегородцам свои тайныФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Башня пока работает по световому дню – до темноты, но в дальнейшем планируется сделать и освещение, и отопление, так что любоваться панорамой города можно будет хоть до вечера.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Время постройки: XVI век

Высота: 30 метров

Тайницкая башня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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