«Повелась на МММ»: Пенсионерка, предупреждавшая всех о мошенниках, сама попалась на их удочку

Бдительная нижегородская пенсионерка отдала мошенникам 144 тысячи рублей, хотя раньше сама всегда предупреждала знакомых об опасности мошенничества. На этот раз, чтобы обмануть доверие бабушки, мошенникам достаточно было представиться…сотрудниками МММ.

- 27 ноября мне с разных номеров стали звонить какие-то люди, - рассказывала позднее 81-летняя бабушка сотрудникам правоохранительных органов. – Они сказали, что мне положены выплаты за потерянные в 90-е годы деньги. Дескать, «МММ» мне готовы выплатить большие деньги. Только для этого я должна перевести им 144 тысячи рублей. Не знаю, как я им поверила, но действительно перевела им все свои деньги.

Надо сказать, что о подобных видах мошенничества пенсионерка была наслышана. Будучи старшей по дому, она сама неоднократно предупреждала местных жителей об опасности со стороны мошенников. Более того, именно она расклеивала по подъездам листовки о подобных преступлениях. Вместе с участковым она бывала у пенсионеров и инвалидов и рассказывала им о методах, применяемых мошенниками. То, что она сама попадется на их удочку, она и представить не могла.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Пока раскрыть его не удалось. Однако расследование продолжается.