2019-12-17T14:05:38+03:00
Происшествия

«Повелась на МММ»: Пенсионерка, предупреждавшая всех о мошенниках, сама попалась на их удочку

Бдительная старушка отдала преступникам 144 тысячи рублей
Вероника КОТИК
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«Повелась на МММ»: Пенсионерка, предупреждавшая всех о мошенниках, сама попалась на их удочку.«Повелась на МММ»: Пенсионерка, предупреждавшая всех о мошенниках, сама попалась на их удочку.
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Бдительная нижегородская пенсионерка отдала мошенникам 144 тысячи рублей, хотя раньше сама всегда предупреждала знакомых об опасности мошенничества. На этот раз, чтобы обмануть доверие бабушки, мошенникам достаточно было представиться…сотрудниками МММ.

- 27 ноября мне с разных номеров стали звонить какие-то люди, - рассказывала позднее 81-летняя бабушка сотрудникам правоохранительных органов. – Они сказали, что мне положены выплаты за потерянные в 90-е годы деньги. Дескать, «МММ» мне готовы выплатить большие деньги. Только для этого я должна перевести им 144 тысячи рублей. Не знаю, как я им поверила, но действительно перевела им все свои деньги.

Надо сказать, что о подобных видах мошенничества пенсионерка была наслышана. Будучи старшей по дому, она сама неоднократно предупреждала местных жителей об опасности со стороны мошенников. Более того, именно она расклеивала по подъездам листовки о подобных преступлениях. Вместе с участковым она бывала у пенсионеров и инвалидов и рассказывала им о методах, применяемых мошенниками. То, что она сама попадется на их удочку, она и представить не могла.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Пока раскрыть его не удалось. Однако расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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