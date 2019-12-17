На центральной площади Кремля предлагают ограничить автомобильное движение и сделать пешеходный бульвар

Площадь Нижегородского кремля хотят превратить в новое культурно-событийное пространство. Об этом «Комсомолке» сообщили в управлении делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

Пешеходные дорожки должны измениться по нескольким причинам. Во-первых, в обновлении нуждается их мощение из-за наличия сколов, нарушений профиля и прочих дефектов.

Во-вторых, трансформация связана с планами по развитию туристического потока и формированию комфортного пространства для нижегородцев и гостей города.

Задачи проектировщика

Разработкой проекта благоустройства площади занимается ООО «Юнилэнд». Создавая новую планировку, проектировщик должен учесть культурно-исторический контекст территории, где объединены разные исторические эпохи, предусмотреть раскрытие основных перспектив на архитектурные доминанты площади (здания).

Нужно также выполнить экспертную оценку зеленых насаждений и предложить новые решения по озеленению площади.

Расположение пешеходных дорожек прорабатывается с учетом требований концепции развития территории Кремля. Согласно ей, площадь должна стать центральным городским общественным пространством, где будут проводиться разные мероприятия.

Планировочная структура центральной площади Нижегородского кремляФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Как рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга, в будущем на площади будут проводиться культурные и общественные действа городского и областного значения.

- После проведения работ по благоустройству на территории Кремля появится привлекательное для жителей и гостей города единое культурное пространство. Мы хотим трансформировать Кремль в точку сборки туристских потоков региона и развивать в нем не только музейную, но и событийную и общественно-деловую инфраструктуру. Главным достижением благоустройства территории Кремля станет появление комфортного и интересного разным группам населения пространства, - пояснил Тимофей Шульга.

Рекомендации архитектурного совета

В ноябре предложения по благоустройству и озеленению центральной площади Нижегородского Кремля были рассмотрены на заседании Архитектурного совета.

По итогам обсуждения проектировщику рекомендовали продолжить разработку планировочной структуры площади и сделали ряд замечаний.

В частности, Архитектурный совет предложил расширить пешеходное пространство площади, ограничить автомобильное движение вдоль здания Законодательного собрания Нижегородской области, создав пешеходный бульвар.

Кроме того, нужно учесть возможное развитие транзитного движения от Никольской башни. А также уменьшить дробность территорий с газоном, увеличив в целом площади озеленения.