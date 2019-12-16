«Мы только вышли пообедать»: Незнакомец за пять минут обчистил банк в Навашине

Таинственная детективная история на днях произошла в Навашине – там незнакомец умудрился за несколько минут обчистить местное отделение банка. Из сейфа он вынес целых три миллиона рублей!

- Около семи часов вечера 11 декабря в местное отделение полиции позвонили сотрудницы одного из банков, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Они рассказали, что во время обеденного перерыва с 12:30 до 13:30 проникло к ним в офис и выкрало около трех миллионов рублей. Позднее было подано и письменное заявление от директора местного банка.

Как выяснилось в ходе проверки, доступ в этот офис имели три сотрудницы банка. Среди них директор отделения, старший специалист банка и кассир. Все они бывали в офисе каждый день, но никогда прежде не замечали ничего странного.

- В тот день 11 декабря я пришла на работу около девяти часов утра. Следом за мной пришли и другие сотрудницы банка, - рассказала сотрудникам правоохранительных органов директор отделения. – Ключи от двери кассы и сейфа находятся у директора отделения и кассира. В течение дня оба ключа находятся у кассира.

Однако во время обеденного перерыва в банковском отделении что-то пошло не так. Сначала из банка ушла директор, следом за ней – старший специалист банка. И только кассир решила остаться во время обеденного перерыва в банке. Впрочем, даже она решила прогуляться во время перерыва.

- Примерно в половине второго я пришла с обеда, - рассказывала директор отделения. – Следом за мной вернулись и коллеги. Однако у кассира не получилось пройти на свое рабочее место – верхний замок двери в кассу не открывался. Около четырех часов вечера нам привезли дубликат ключей из Выксы. Но открыть дверь получилось только через час.

Как выяснилось в ходе проверки, из кассы были похищены около трех миллионов рублей. Куда они могли исчезнуть, никто из сотрудников и представить не мог.

- Выходя из кассы, я не закрыла сейф на замок, - честно призналась кассир сотрудникам правоохранительных органов. – Во время обеденного перерыва я никогда его не закрываю. Видимо, я поступила слишком опрометчиво, но дверь от кассы я закрыла только на один замок, а в банковское отделение закрыла только вторую уличную дверь. Сигнализацию я тоже не включила.

К счастью, в офисе банка есть система видеонаблюдения. Просматривая видеозаписи, сотрудники правоохранительных органов обнаружили странного незнакомца.

- Через две минуты после ухода кассира в помещение банка вошел незнакомый мужчина, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Он был среднего телосложения, ростом около 180 сантиметров. Одет он был в темную куртку с капюшоном. При себе у него была сумка на молнии с изображением белой машины. В помещении кассы он пробыл около семи минут, после чего вышел и ушел в неизвестном направлении.

Рассмотреть черты лица грабителя не удалось. Тем не менее, сейчас поисками преступника занимаются сотрудники правоохранительных органов.

- Мы уже обошли 49 квартир, расположенных рядом с банком, но никакой значимой информации получить не удалось, - рассказал источник. – На причастность к совершению преступления отрабатываются и сотрудники банка, в том числе с использованием полиграфа. Сейчас продолжается отработка частного жилого сектора и изучаются записи с камер видеонаблюдения.