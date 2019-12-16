2019-12-16T17:33:53+03:00
Происшествия

«Мы только вышли пообедать»: Незнакомец за пять минут обчистил банк в Навашине

Из банковского офиса были похищены три миллиона рублей
Вероника КОТИК
Поделиться:
Комментарии: comments3
Незнакомец за пять минут обчистил банк в Навашине.Незнакомец за пять минут обчистил банк в Навашине.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Таинственная детективная история на днях произошла в Навашине – там незнакомец умудрился за несколько минут обчистить местное отделение банка. Из сейфа он вынес целых три миллиона рублей!

- Около семи часов вечера 11 декабря в местное отделение полиции позвонили сотрудницы одного из банков, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Они рассказали, что во время обеденного перерыва с 12:30 до 13:30 проникло к ним в офис и выкрало около трех миллионов рублей. Позднее было подано и письменное заявление от директора местного банка.

Как выяснилось в ходе проверки, доступ в этот офис имели три сотрудницы банка. Среди них директор отделения, старший специалист банка и кассир. Все они бывали в офисе каждый день, но никогда прежде не замечали ничего странного.

- В тот день 11 декабря я пришла на работу около девяти часов утра. Следом за мной пришли и другие сотрудницы банка, - рассказала сотрудникам правоохранительных органов директор отделения. – Ключи от двери кассы и сейфа находятся у директора отделения и кассира. В течение дня оба ключа находятся у кассира.

Однако во время обеденного перерыва в банковском отделении что-то пошло не так. Сначала из банка ушла директор, следом за ней – старший специалист банка. И только кассир решила остаться во время обеденного перерыва в банке. Впрочем, даже она решила прогуляться во время перерыва.

- Примерно в половине второго я пришла с обеда, - рассказывала директор отделения. – Следом за мной вернулись и коллеги. Однако у кассира не получилось пройти на свое рабочее место – верхний замок двери в кассу не открывался. Около четырех часов вечера нам привезли дубликат ключей из Выксы. Но открыть дверь получилось только через час.

Как выяснилось в ходе проверки, из кассы были похищены около трех миллионов рублей. Куда они могли исчезнуть, никто из сотрудников и представить не мог.

- Выходя из кассы, я не закрыла сейф на замок, - честно призналась кассир сотрудникам правоохранительных органов. – Во время обеденного перерыва я никогда его не закрываю. Видимо, я поступила слишком опрометчиво, но дверь от кассы я закрыла только на один замок, а в банковское отделение закрыла только вторую уличную дверь. Сигнализацию я тоже не включила.

К счастью, в офисе банка есть система видеонаблюдения. Просматривая видеозаписи, сотрудники правоохранительных органов обнаружили странного незнакомца.

- Через две минуты после ухода кассира в помещение банка вошел незнакомый мужчина, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Он был среднего телосложения, ростом около 180 сантиметров. Одет он был в темную куртку с капюшоном. При себе у него была сумка на молнии с изображением белой машины. В помещении кассы он пробыл около семи минут, после чего вышел и ушел в неизвестном направлении.

Рассмотреть черты лица грабителя не удалось. Тем не менее, сейчас поисками преступника занимаются сотрудники правоохранительных органов.

- Мы уже обошли 49 квартир, расположенных рядом с банком, но никакой значимой информации получить не удалось, - рассказал источник. – На причастность к совершению преступления отрабатываются и сотрудники банка, в том числе с использованием полиграфа. Сейчас продолжается отработка частного жилого сектора и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь
Доцент СПбГУ дал первое интервью и рассказал о своих отношениях с погибшей Анастасией Ещенко, о планах на свадьбу и пояснил, что убил девушку не во сне [эксклюзив kp.ru]
«Я могла их спасти»: соседка отчима, убившего пятилетнюю девочку, знала о регулярных побоях
Стало известно, что маленькие брат и сестра систематически подвергались насилию - их родной отец тоже был тираном. Служба опеки уже изымала малышей из семьи, но вернула обратно
Новости 24
Нижегородские водители стали дисциплинированнее
Нижегородское УФАС проверяет законность повышения стоимости техобслуживания ВДГО
Сотрудники Госохотнадзора дважды спасали лося, провалившегося под лед
Жителей приглашают обсудить благоустройство Нижегородского района
В Нижегородской области планируется потратить более 300 млн рублей на профилактику ССЗ
Выборы в Думу Нижнего Новгорода по партийным спискам могут отменить
Минздрав: В больнице остаются четверо пострадавших после ДТП под Балахной
«ЛУКОЙЛ» помогает детям
Полмиллиона рублей выкрал нижегородец из дивана
«Корсар» вернулся на нижегородскую сцену
«Суд Линча» по-нижегородски: борчанин решил самостоятельно наказать "наркоторговца"
В ночь на 16 декабря на нижегородских дорогах работали 90 комбинированных машин
Заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Самухин покинул пост
Заключенный нижегородской колонии-поселения напился и угнал автомобиль
Нижегородец, напавший с ножом на свою семью, заключен под стражу
60 тысяч рублей может заплатить нижегородец за убитого медведя
Нижегородцев и туристов приглашают в Тайницкую башню
В Нижнем Новгороде незначительно похолодает к ночи
Ледяной дождь ждет нижегородцев ночью и днем 16 декабря
Автобус с пассажирами перевернулся в Нижегородской области
На социальные контракты в 2020 году регион направит 824 млн рублей федеральных средств
Роскартография создала цифровые планы Нижнего Новгорода
Хоккеистов нижегородского «Старта» вызвали в молодежную сборную России
Мужчина со шрамом на лбу сбежал из психоневрологического интерната в Нижегородской области