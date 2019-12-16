2019-12-16T13:40:36+03:00
Общество

Нижегородская «училка» отругала Павла Волю и Илью Варламова за потерянные буквы

Блогер обижается, когда слышит ошибки в самых простых словах [видео]
Анна МИГАЛОВА
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Учительница из Нижнего Новгорода не перестает бороться с безграмотностью на отечественном телевидении.Учительница из Нижнего Новгорода не перестает бороться с безграмотностью на отечественном телевидении.
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Нижегородка Татьяна Гартман по-прежнему стоит на страже великого и могучего русского языка. В новом выпуске своего авторского шоу «Училка vs ТВ» блогер поговорила об ошибках, которые публичные люди допускают при произношении простых слов.

Нижегородская "училка" - о потерянных буквах..В новом выпуске отметились Павел Воля, Илья Варламов и Валентина Матвиенко.

- Мне бывает очень обидно за русский язык, когда слышу ошибки в самых простых словах. Например, возьмем второе склонения слова дом. В родительном падеже множественного числа - домов! Казалось бы, проще некуда. Однако находятся люди, которым не удается просклонять подобные существительные, - призналась учительница русского и литературы.

Первой под раздачу попала политик и дипломат Валентина Матвиенко, сказавшая вместо помидоров - помидор.

- Слово помидор мужского рода, поэтому надо говорить помидоров! - настаивает Татьяна Гартман.

Аналогичную ошибку с другим овощем допустил соведущий программы «Жить здорово» на Первом канале.

- Антиоксиданты, которые мы получаем из баклажан, защищают от свободных радикалов и инфекций. Надо съесть около восемьсот граммов баклажан, - заявил профессор Продеус.

В последней фразе доктор допустил сразу две ошибки. Во-первых, правильно говорить восьмисот, а не восемьсот. Ну а во-вторых, баклажаны потеряли окончание «-ов».

Также разбор полетов «училка» устроила известному комику Павлу Воле, который окончил пединститут по специальности «учитель русского языка и литературы».

- Ребята, этот дом за пять миллиардов рублей. Участок сорок гектар, - выдал звезда Comedy Club.

- Опять - на те же грабли! Уважаемые врачи, артисты, политики, не забывайте про окончания «-ов» в существительных второго склонения родительного падежа множественного числа, - взмолилась нижегородка. - Но продолжим разговор о потерянных буквах, но в других частях слова.

Речь пошла о блогере Константине Заруцком (YouTube-канал AcademeG). Молодой человек заявил: «Нам не хватает функции, чтобы машина парковалась с брелка». Хотя надо говорить с брелока. Досталось и другому, более известному блогеру Илье Варламову.

- Я хотел показать вам, как здесь все устроено. То есть здесь троллебус, выходишь из вокзала и у тебя сразу пересадка на троллебус, - сказал мужчина.

- Кажется, Илья потерял «и с краткой». Но о ней не стоит забывать! - настаивает «училка».

Напоследок Татьяна Гартман прошлась по ведущей и редакторам телешоу «Орел и решка».

- Готовка исключительно на костре, никаких комфорок, - заключила Алина Островская.

Титры в передаче настаивают на том же - коМфорки. Хотя правильно говорить коНфорки. Разница принципальная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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