«Хотела провести с ним ночь»: Жительница Таджикистана подделала паспорт, чтобы пробраться в тюрьму на свидание к любимому

Ходить к милому по морозу босиком так себе подвиг, а вот пробраться к нему в тюрьму по поддельному паспорту – дело другое, на это уже решится не каждая. Однако жительница Таджикистана Анаид Магомедова (имя героини изменено – прим. Ред.) дама не робкого десятка и ради любимого была готова на все. Вот только тюремной охране оказались чужды женские сантименты.

- 28 ноября неизвестное лицо в Москве заменило одну страницу в паспорте гражданки Таджикистана и внесло туда данные сестры подсудимого, отбывающего наказание в колонии в Тоншаевском районе, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Все это было сделано для того, чтобы обеспечить длительные свидания гражданки с ее осужденным возлюбленным. По всей вероятности, она хотела провести с ним ночь. Свой новенький паспорт женщина получила прямо на Ярославском вокзале в Москве.

И поначалу план действительно сработал. Анаид Магомедова смогла дважды получить разрешение на свидание с возлюбленным по подложному паспорту. Однако потом правда все-таки выяснилась.

- Сейчас по данному факту в отношении лица, подделавшего паспорт, возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление и оборот поддельных документов», - рассказал источник. – Сам поддельный паспорт у гражданки Таджикистана уже изъят.