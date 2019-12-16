2019-12-16T13:40:36+03:00
Происшествия

«Хотела провести с ним ночь»: Жительница Таджикистана подделала паспорт, чтобы пробраться в тюрьму на свидание к любимому

Горячие южные страсти разгорелись в колонии под Нижним Новгородом
Вероника КОТИК
Поделиться:
ительница Таджикистана подделала паспорт, чтобы пробраться в тюрьму на свидание к любимому.ительница Таджикистана подделала паспорт, чтобы пробраться в тюрьму на свидание к любимому.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Ходить к милому по морозу босиком так себе подвиг, а вот пробраться к нему в тюрьму по поддельному паспорту – дело другое, на это уже решится не каждая. Однако жительница Таджикистана Анаид Магомедова (имя героини изменено – прим. Ред.) дама не робкого десятка и ради любимого была готова на все. Вот только тюремной охране оказались чужды женские сантименты.

- 28 ноября неизвестное лицо в Москве заменило одну страницу в паспорте гражданки Таджикистана и внесло туда данные сестры подсудимого, отбывающего наказание в колонии в Тоншаевском районе, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Все это было сделано для того, чтобы обеспечить длительные свидания гражданки с ее осужденным возлюбленным. По всей вероятности, она хотела провести с ним ночь. Свой новенький паспорт женщина получила прямо на Ярославском вокзале в Москве.

И поначалу план действительно сработал. Анаид Магомедова смогла дважды получить разрешение на свидание с возлюбленным по подложному паспорту. Однако потом правда все-таки выяснилась.

- Сейчас по данному факту в отношении лица, подделавшего паспорт, возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление и оборот поддельных документов», - рассказал источник. – Сам поддельный паспорт у гражданки Таджикистана уже изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь
Доцент СПбГУ дал первое интервью и рассказал о своих отношениях с погибшей Анастасией Ещенко, о планах на свадьбу и пояснил, что убил девушку не во сне [эксклюзив kp.ru]
«Я могла их спасти»: соседка отчима, убившего пятилетнюю девочку, знала о регулярных побоях
Стало известно, что маленькие брат и сестра систематически подвергались насилию - их родной отец тоже был тираном. Служба опеки уже изымала малышей из семьи, но вернула обратно
Новости 24
Выборы в Думу Нижнего Новгорода по партийным спискам могут отменить
Минздрав: В больнице остаются четверо пострадавших после ДТП под Балахной
«ЛУКОЙЛ» помогает детям
Полмиллиона рублей выкрал нижегородец из дивана
«Корсар» вернулся на нижегородскую сцену
«Суд Линча» по-нижегородски: борчанин решил самостоятельно наказать "наркоторговца"
В ночь на 16 декабря на нижегородских дорогах работали 90 комбинированных машин
Заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Самухин покинул пост
Заключенный нижегородской колонии-поселения напился и угнал автомобиль
Нижегородец, напавший с ножом на свою семью, заключен под стражу
60 тысяч рублей может заплатить нижегородец за убитого медведя
Нижегородцев и туристов приглашают в Тайницкую башню
В Нижнем Новгороде незначительно похолодает к ночи
Ледяной дождь ждет нижегородцев ночью и днем 16 декабря
Автобус с пассажирами перевернулся в Нижегородской области
На социальные контракты в 2020 году регион направит 824 млн рублей федеральных средств
Роскартография создала цифровые планы Нижнего Новгорода
Хоккеистов нижегородского «Старта» вызвали в молодежную сборную России
Мужчина со шрамом на лбу сбежал из психоневрологического интерната в Нижегородской области