«Выпал в осадок»: Специалисты выясняют, почему покраснел лед в Нижегородской области

Накануне нижегородцы с живейшим интересом обсуждали странное явление в Арзамасском районе – там на одном из прудов в селе с говорящим названием Красное внезапно…покраснел лед.

- Природа иногда преподносит сюрпризы, - написали в группе «Типичный Нижний Новгород». – Арзамасское озеро сковал розовый лед. Вероятно дело в водорослях.

Предположения нижегородцев о природе этого явления разделились. Одни полагали, что виной всему действительно цветущие водоросли. Да только какое цветение в декабре-то месяце? Другие были уверены, что без какого-нибудь химического выброса не обошлось.

- На самом деле без проведения необходимых анализов невозможно точно назвать причину, - пояснил «Комсомолке» эколог Асхат Каюмов. – Это могу быть и живые организмы – те же водоросли или рачки. Могут быть загрязнения, могут быть природные явления – к примеру, соединения железа. Без анализов никто не может сказать, что стало причиной появления розового льда.

Теперь розовый лед в водоеме уже отсутствует. ФОТО: Типичный Нижний Новгород.

После появления информации об этом странном природном явлении на место происшествия сразу же отправились сотрудники регионального министерства экологии. Но выяснить причину столь странного поведения льда не смогли даже они.

- Мы осмотрели пруды в селе Красное Арзамасского района, - рассказали «Комсомолке» в минэкологии. - Розовый окрас на момент осмотра отсутствует. Предположительно вещество, окрасившее воду, выпало в осадок. Мы уже направили письма в региональное управление Роспотребнадзора о проведении отбора проб воды и донных отложений, а также в администрацию Арзамасского района о необходимости организации работ по благоустройству и очистке прудов в 2020 году.