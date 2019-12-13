2019-12-13T18:24:03+03:00
Общество

«Выпал в осадок»: Специалисты выясняют, почему покраснел лед в Нижегородской области

Необычными снимками поделились местные жители [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
«Выпал в осадок»: Специалисты выясняют, почему покраснел лед в Нижегородской области. ФОТО: Типичный Нижний Новгород.«Выпал в осадок»: Специалисты выясняют, почему покраснел лед в Нижегородской области. ФОТО: Типичный Нижний Новгород.
Изменить размер текста:

Накануне нижегородцы с живейшим интересом обсуждали странное явление в Арзамасском районе – там на одном из прудов в селе с говорящим названием Красное внезапно…покраснел лед.

- Природа иногда преподносит сюрпризы, - написали в группе «Типичный Нижний Новгород». – Арзамасское озеро сковал розовый лед. Вероятно дело в водорослях.

Предположения нижегородцев о природе этого явления разделились. Одни полагали, что виной всему действительно цветущие водоросли. Да только какое цветение в декабре-то месяце? Другие были уверены, что без какого-нибудь химического выброса не обошлось.

- На самом деле без проведения необходимых анализов невозможно точно назвать причину, - пояснил «Комсомолке» эколог Асхат Каюмов. – Это могу быть и живые организмы – те же водоросли или рачки. Могут быть загрязнения, могут быть природные явления – к примеру, соединения железа. Без анализов никто не может сказать, что стало причиной появления розового льда.

Теперь розовый лед в водоеме уже отсутствует. ФОТО: Типичный Нижний Новгород.

Теперь розовый лед в водоеме уже отсутствует. ФОТО: Типичный Нижний Новгород.

После появления информации об этом странном природном явлении на место происшествия сразу же отправились сотрудники регионального министерства экологии. Но выяснить причину столь странного поведения льда не смогли даже они.

- Мы осмотрели пруды в селе Красное Арзамасского района, - рассказали «Комсомолке» в минэкологии. - Розовый окрас на момент осмотра отсутствует. Предположительно вещество, окрасившее воду, выпало в осадок. Мы уже направили письма в региональное управление Роспотребнадзора о проведении отбора проб воды и донных отложений, а также в администрацию Арзамасского района о необходимости организации работ по благоустройству и очистке прудов в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Снег, лыжи и северное сияние. Как в Заполярье прошел второй тур FusioNNow
На Кольском полуострове завершился второй тур международного проекта FusioNNow, организованного при поддержке компании «Норникель». В рамках Polar Night Tour Мурманскую область посетили пять победителей из разных стран мира
Айсен Николаев, глава Якутии: «Точечными мерами Арктику не поднять»
11 декабря в московском представительстве республики Саха (Якутия) прошло второе заседание Ленского клуба, где ведущие эксперты нашей страны обсуждают проблемы жизни и развития арктических территорий России
Новости 24
Глава нижегородской РСТ о росте тарифов в 14%:«Это полная чушь»
15 одаренных детей с ограниченными возможностями получили именные стипендии
В выходные в Нижнем Новгороде перекроют проспект Гагарина, улицу Фрунзе и улицу Светлоярскую
Нижегородская область получила более миллиарда рублей на благоустройство
32 стройки Нижегородской области получили проектное финансирование банков
Нижегородские «тимуровцы» спасли женщину от насильника
Нижегородские молодежные лидеры подвели итоги года
Кинозал и модельная библиотека открылись в Нижегородской области
Экспорт из Нижегородской области в страны Азии увеличился на 32%
«Батареи чуть теплые»: в квартирах нижегородцев похолодало из-за очередной аварии на теплосетях
Премьера пластилинового мультфильма состоится в Нижнем Новгороде
Спортивную школу №8 передадут в собственность Нижегородской области