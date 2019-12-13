13 декабря министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили итоги реализации в регионе национального проекта «Жилье и городская среда» и провели совещание с нижегородскими застройщиками.

Выездное заседание состоялось на территории индустриального детского сада в ЖК «КМ Анкудиновский парк». Напомним, ЖК «КМ Анкудиновский парк» - новый современный жилой комплекс комфорт-класса, один из проектов ГК «Каркас Монолит».

Генеральный директор ООО «СЗ «КМ Анкудиновка», входящее в ГК «Каркас Монолит» Павел Фролов выступил на совещании с докладом.

- Комплекс «КМ Анкудиновский Парк» - расположен в экологически чистом районе Нижегородской области, земельный участок площадью 52 гектара, отведенный под строительство ЖК, находится в собственности ГК «Каркас Монолит». На данный момент все коммуникации подведены к жилому комплексу. На сегодняшний день введено 162 000 квадратных метром жилья, и в жилом комплексе уже проживает более 7500 жителей - отметил Павел Фролов.

В год планируется вводить от 40 000 до 60 000 квадратных метров жилья. Всего проект жилого комплекса предполагает 33 дома общей площадью 522 189 квадратных метров. Это 10 964 квартиры. К окончанию строительства всего ЖК, которое запланировано на 2027 год, в комплексе будет проживать более 25 тысяч человек.

- Что касается социальной инфраструктуры, на данный момент построен один детский сад на 150 мест. В этом году нами была успешно подана заявка, и мы стали участниками федеральной программы «Стимул», которая позволит уже в I полугодии 2020 года начать строительство школы на 675 мест и второго детского дошкольного учреждения на 280 мест. Всего в комплексе будет три детских сада и две школы – подчеркнул Павел Фролов.

В шаговой доступности ЖК «КМ Анкудиновский парк» находится Ботанический сад - памятник природы регионального значения.

Совещание нижегородских застройщиков состоялось в ЖК «КМ Анкудиновский парк»

Одной из важных тем обсуждения с региональными застройщиками стал переход на проектное финансирование строительной отрасли и сложности, которые возникают в связи с этим.

Вместо просуществовавшего около 15 лет долевого строительства внедряется единый механизм, призванный сохранить баланс между защитой дольщиков и необходимостью застройщику привлекать средства на строительство жилья. Владимир Якушев подчеркнул, что переход на проектное финансирование – изменения, к которым строительная отрасль страны пришла вынужденно, с целью решить проблему появления обманутых дольщиков.

- В настоящий момент отрасль жилищного строительства находится в реформе, мы переходим на новую схему финансирования. Процесс идет непросто, но мы видим положительные эффекты.

Сейчас порядка 25 миллионов квадратных метров жилья строится с применением эскроу-счетов. Мы в постоянном режиме обсуждаем с застройщиками и банками их взаимодействие, ищем решения сложных ситуаций.

Стоит отметить, ГК «Каркас Монолит» одним из первых в Нижнем Новгороде подписала соглашение по совершению операции с применением эскроу-счетов. И уже в августе этого года ПАО Сбербанк России предоставил проектное финансирование с использованием эскроу-счетов на строительство домов в ЖК «КМ Анкудиновский Парк».

В своем докладе Павел Фролов затронул и остро стоящий «дорожный» вопрос. Представители компании-застройщика выдвинули несколько предложений по его решению и просили содействия властей для реализации строительства муниципальной автомобильной дороги.