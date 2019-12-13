2019-12-13T17:24:29+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку

Финал конкурса, организованного «Комсомолкой», прошел 7 декабря
Юлия ИСАЕВА
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В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашкуВ Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашкуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Утро субботы 7 декабря выдалось в Нижнем Новгороде по-настоящему праздничным и незабываемым. А все потому, что в ТРЦ «Индиго» проходил финал конкурса «Мисс и Мистер Первоклашка-2019», организованного издательским домом «Комсомольская правда».

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашкуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

За победу боролись 30 первоклассников из разных школ приволжской столицы и соседних городов. Именно они набрали наибольшее количество лайков в первом туре конкурса, который проходил на сайте «КП - НН» в течение трех недель. Каждый финалист подготовил интересное выступление. Получился настоящий гала-концерт!

Cейчас спою… и станцую!

Начали по традиции с общего дефиле - нарядные первоклассники парами прошлись по сцене и поприветствовали друг друга. Сложнее всего пришлось, пожалуй, первым выступающим, ведь создать нужную атмосферу и «разогреть» публику - задача не из простых.

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашкуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

У Садраддина Магсудова это получилось отменно! Он первым вышел на сцену и открыл концерт необычным выступлением - первоклассник с малых лет занимается каратэ, поэтому решил показать несколько зрелищных приемов. После него на сцену вышла Саша Дубровина с трогательной песней. Песни и танцы всегда в приоритете при выборе номера на детский конкурс. Но ведь нужно сделать это еще и эффектно, что получилось у каждого нижегородского первоклассника.

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашкуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

А кому-то даже удалось совместить и песню, и танцы. Настоящий фурор произвели Егор Фатеров и Дарья Андреева, в выступлении которых был настоящий микс: ребята и спели, и рассказали о себе на английском языке, и станцевали зажигательный танец. Их номер не оставил равнодушным никого.

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашкуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Поразительным открытием финала конкурса «Мисс и Мистер Первоклашка» в этом году стали выступления нескольких участников на английском языке. Это оценила директор языковой школы Language Link Алена Макарова, которая была членом жюри. Language Link в Нижнем Новгороде - представитель самой крупной сети школ иностранных языков в России. Изучение английского и других иностранных языков с носителем языка доступно для взрослых и детей с 2-х лет. Language Link выступила партнером мероприятия и организовала специальную зону рядом со сценой, где участники и их родители смогли проверить свои знания английского языка. Пока на сцене один за другим выступали финалисты, гости праздника проводили свое время с пользой в зонах активности, где известные компании устроили настоящую творческую мастерскую. Крупнейшее издательство настольных игр Hobby World предложило юным школьникам интересные головоломки - идеальный вариант скоротать время до церемонии награждения.

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашкуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Без поддержки - никуда

Многие первоклашки выходили на сцену не одни - они приглашали на помощь старших братьев и сестер, друзей и одноклассников и даже родителей. Кирилл Тубольцев, выступающий последним, спел популярную песню Тимы Белорусских и пригласил в подтанцовку своих друзей. Но танцевал в результате практически весь зал - настолько зажигательно получилось.

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашкуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Арине Зинкиной удалось по-настоящему удивить жюри и зрителей - девочка с завязанными глазами собирала математические фигуры, читала стихи при помощи чисел. Кладезь талантов!

В этом году жюри было особенно тяжело выбирать мистера и мисс - столько звездочек на сцене за два часа. Пока жюри совещалось, участники отправились в зону активностей от партнеров.

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашкуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сеть розничных магазинов «Канцторг» организовала зону творческих мастер-классов. Самым юным художникам предложили раскрасить новогодние картинки с помощью утолщенных фломастеров и масляных мелков серии «Малыш». Творцы постарше с удовольствием создавали праздничные панно из пластилиновых жгутиков, а при использовании воскового пластилина серии «Пчелка» и «Юный художник» лепка доставляет огромное удовольствие. В мастер-классе по созданию зимнего пейзажа пастелью участвовали не только дети, но и родители. Масляной пастелью «Московская палитра» с легкостью создаются неповторимые картины. Вся продукция для творчества ТМ «Гамма» адаптирована под возрастные особенности и безопасна для детей благодаря натуральным компонентам в составе.

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашкуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

А представители издательства настольных игр «Стиль жизни» помогли каждому первокласснику и его друзьям провести время за увлекательной игрой. Ни один ребенок не вышел из-за стола, пока не победил всех соперников. В коллекции игр издательства более 140 увлекательных настольных игр как собственного производства, так и русифицированные версии зарубежных игр, которые подходят детям от 6 лет.

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашкуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кто же лучший?

Наконец жюри приняло решение, и первоклассников пригласили на церемонию награждения - каждый получил подарки, диплом и победу в одной из 28 номинаций.

Без призов «Комсомолка» и партнеры мероприятия не оставили ни одного первоклассника. Молочный бренд «Чудо Детки» вручил вкусные презенты и мешочки для обуви. В составе продукции «Чудо Детки» кроме отборного молока и натуральных фруктов вы можете встретить витамины В5, В6 И В12. А это значит, что любимый перекус стал еще полезнее! Благодаря комплексу витаминов В «Чудо Детки» поддержат силы вашего ребенка в течение дня, так что у него хватит энергии не только на школу, но и на остальные дела и увлечения!

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашкуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Стиль жизни» и Hobby World - настольные игры. Торговая марка Centrum порадовала каждого финалиста стильными рюкзаками. Компания производит школьный и офисный ассортимент, а также товары для детского творчества. Школьные рюкзаки классической формы в широком разнообразии дизайнов, мешки для обуви, пеналы в аналогичных дизайнах - каждый ребенок сможет собрать полноценный набор в одном стиле.

«Канцторг» вручил финалистам специальные наборы для первоклассников, а Language Link - 8 сертификатов на обучение.

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашкуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Победителями в этом году стали Дарья Андреева и Егор Фатеров из школы № 97.

- Мне кажется, что я уже стал взрослым, настоящим мистером, - поделился впечатлениями Егор.

Даша призналась, что не ожидала такого решения, но очень счастлива.

- Я не знала, что одержу победу. Но мы с Егором, кажется, этого достойны. Готовились к финалу недолго, но очень старались, - добавила победительница.

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашкуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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