Приют для бездомных животных «Дом с хвостом» появился в Арзамасе

Многие уже вовсю готовятся к встрече семейного праздника – Нового года. А вот для обитателей арзамасского приюта для животных «Дом с хвостом» новогодним чудом станет и миска каши. Но желаннее всего – долгожданный заботливый хозяин.

Сейчас в приюте находятся 23 кошки и 25 собак. Судьбы у всех разные, объединяют их люди: одни – безразличные, другие – неравнодушные.

Пса Тайсона сбила машина. Водитель о его жизни беспокоиться не стал, просто поехал дальше. Тайсона спасли и выходили, но полностью от травм он не оправился.

Есть здесь и те, кого просто выбросили на улицу. Причин у бывших хозяев несколько. У кого-то «началась аллергия на шерсть», кому-то «животные не дают возможности поехать отдыхать», а кто-то просто «наигрался, надоело». Есть хозяева, спокойно сдающие собак, проживших рядом с ними 5, 7 и даже 15 лет. Это не только дворняги, но и породистые собаки. Такса Макс, привыкший к домашней обстановке, до сих пор не адаптируется к шумной приютской жизни. Он тоскует, хочет убежать и найти свой дом. Но его уже нет, хозяева от собаки отказались.

Многие четвероногие воспитанники пока еще безымянные. Они только что вернулись со стерилизации и вакцинации, которую обязательно проходит каждый воспитанник приюта.

Некоторые собаки и кошки обретают новых хозяев. Но не так быстро, как хотелось бы. А еще есть горожане, которые просто подкидывают в приют щенков. Иногда делают это через шантаж – «или забирайте, или я их усыплю».

Почти все бездомные собаки города стерилизованы и чипированы. Они не могут размножаться. Новоявленные уличные бродяги – это щенки домашних собак, выброшенные хозяевами.

«Дом с хвостом» появился недавно. Создать его решила группа неравнодушных людей. Желание было, но возможностей не хватало.

– Мы обратились в администрацию города Арзамаса. На безвозмездной основе нам выделили участок земли под приют, – рассказала волонтер Анна Абрамова.

В сентябре начали расчищать территорию, отстраиваться. От прежнего сооружения остались только стены и потолок. Их оштукатурили, покрасили, песчаный пол забетонировали, положили плитку, вставили пластиковые окна, установили печи. Теперь здесь есть общежитие для кошек, своего рода детсад для щенков и утепленные будки для взрослых собак под навесом. Сейчас активисты монтируют дополнительные вольеры и освещение. Решается вопрос с подведением воды, пока ее привозят.

– Все делаем исключительно сами на средства, пожертвованные добрыми людьми. За каждый рубль мы всегда отчитываемся, – говорит волонтер Юля Бирюкова. – Не остаются в стороне предприятия, индивидуальные предприниматели. Приюту помогли ЗАО «Арзамасский хлеб», магазины «Строй Плюс», «Радиомастер», «Метизный двор», МО ВОО «Молодая Гвардия», расположенная по соседству пилорама, городская ветеринарная лечебница и просто обычные люди. За это всем огромнейшее спасибо!

По выходным проходят субботники. Работы много: строительство, уборка, нужно топить печи, готовить для бездомных животных еду, лечить их.

Если вы готовы стать хозяином четвероногого друга – добро пожаловать в «Дом с хвостом». Выбор большой – спокойные и активные, лохматые и гладкошерстные, большие и маленькие, лающие и мяукающие. И все они готовы быть преданными и изо всех сил любить своего Человека. Не за что-то, а просто так.

«Дом с хвостом» рад любой помощи.

Перечислить деньги можно на карту Сбербанка 5336 6901 5652 3252 (Александра Дмитриевна И.). За каждый рубль полный отчет в группе ВК.

Всегда нужны:

Крупы (гречка, рис), мясо, кошачий корм.

Солома и сено, игрушки, старые матрасы, одеяла и т.д.

Стройматериалы в зависимости от вида выполняемых работ.

Волонтеры. Субботники проходят каждые выходные.

Адрес: ул. Лесная, д.58. Тел. 8-910-870-53-56.

Группа в ВК: https://vk.com/volonteri_priuta