В нижегородском «Лимпопо» завершилось строительство пингвинария

Строительство долгожданного пингвинария в нижегородском «Лимпопо» завершилось. Объект полностью готов к эксплуатации.

- Все фильтры установлены. Ждем, когда привезут пингвинов, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе зоопарка.

Уже известно, что в «Лимпопо» поселятся пингвины Гумбольдта. Однако когда именно это произойдет, не ясно. Ну а чтобы огороженный бассейн не простаивал, работники зоопарка пустили туда пожить семейство выдр.

- Живут они сейчас в шикарных условиях, - отметила собеседница «Комсомолки».

Правда, к хорошему им лучше не привыкать - с приездом пингвинов выдрам придется покинуть роскошный новострой.

Напомним, впервые о планах по строительству пингвинария в «Лимпопо» стало известно в 2016 году. Тогда директор зоопарка Владимир Герасичкин рассказал, что специальный вольер должен максимально воссоздать естественные условия обитания антарктических птиц.

- Мы планируем достроить пингвинарий до конца 2017 года, затем получим разрешение, ну а потом можно будет и пингвинов приобретать, - поделился планами Владимир Герасичкин.

Тем не менее завершить строительство в срок не удалось, несмотря на то, что работы велись. А в сентябре 2018 года появилась новость о том, что зоопарк выиграл грант на второй этап строительства пингвинария в конкурсе благотворительных проектов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом».

- Мы уже второй год участвуем в этом конкурсе, и второй раз пингвинарий признают проектом, достойным финансирования, - рассказал директор зоопарка. - Выделенные в прошлом году средства уже вложены в строительство, новый грант также пойдет на этот объект. Он поможет ускорить строительство, и мы надеемся, что уже скоро сможем пригласить гостей «Лимпопо» в гости к пингвинам.

СПРАВКА

Пингвин Гумбольдта - нелетающая птица из отряда пингвинообразных. Он имеет черные спину и голову, на белом животе - черное широкое кольцо. По бокам головы через лоб и горло проходят узкие белые кольца, «очки». Клюв черный с красным основанием, лапы черные. Если корма достаточно, родители выкармливают обоих птенцов.

Птенцы покидают колонию в возрасте 14 недель, но родители могут их кормить еще несколько недель. После завершения сезона размножения взрослые птицы проводят в море некоторое время, накапливая жировые запасы перед линькой оперения. Линька продолжается две-три недели, в течение которых птицы не питаются, находясь на берегу. На суше у взрослых пингвинов нет естественных хищников, в море на них охотятся морские львы, морские леопарды и касатки. В колониях яйца и маленьких птенцов похищают поморники, чайки и каракары.