«Согреются, наконец!»: Зайцы-беляки перебрались из холодной Якутии в нижегородский зоопарк

В нижегородском «Лимпопо» пополнение! Из «Орто-Дойду» (единственного в мире зоопарка, находящегося в экстремально холодном климате) переехали пять пушистых зайцев-беляков.

Фото: сайт зоопарка "Лимпопо".

- Сейчас в Якутии лежит снег, и под него так удобно маскироваться с помощью белой шубки. Зайцы-беляки в Якутии меняют белый окрас на серый буквально на один-два месяца. Нам же предстоит узнать, как они поведут себя в условиях климата средней полосы. Можно предположить, что «расписание» линьки поменяется, - говорится в группе «Лимпопо» «Вконтакте».

Фото: сайт зоопарка "Лимпопо".

Отмечается также, что перелет из Якутска в Москву зайцы-беляки перенесли хорошо. До приволжской столицы животные добирались на автотранспорте.

Подписчики, увидев фотографии с новичками, принялись умиляться. «Ой, какие милые», «Лапочки снежнейшие», «Согреются, наконец!» - написали фолловеры.

Фото: сайт зоопарка "Лимпопо".

Как «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе нижегородского зоопарка, к ним из Якутска перебрались три самки и два самца, родившихся в апреле 2019 года. Так что скоро они смогут размножаться.

- В просторном вольере малыши живут одни, никого селить к ним не планируется, - отметила собеседница «Комсомолки». - В основном их кормят травой и сеном, но также дают морковку и капусту.

Фото: сайт зоопарка "Лимпопо".

Кстати, имен у белых пушистиков нет, да и не понятно, появятся ли.

- Не все наши животные получают имена, - уточнили в зоопарке «Лимпопо».