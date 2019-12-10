Афиша Нижнего Новгорода с 11 по 18 декабря: Гарик Мартиросян, «Настоящий Щелкунчик» и «Чайка» с Дарьей Мороз

КОНЦЕРТЫ

Гарик Мартиросян: Вечер честных и смешных историй

Известный комик и один из главных резидентов шоу Comedy Club на ТНТ выступит в Нижнем Новгороде в новом амплуа. На своем сольном концерте Гарик Мартиросян впервые покажет зрителям популярный сегодня жанр стендап в собственном уникальном исполнении. Стендап - это настоящий тренд в юморе, это вечер честных и смешных историй, в которых нет цензуры или неудобных тем. (18+)

15 декабря, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 600 - 5500 рублей

«Эхо любви. Анна Герман». Концерт-посвящение

Необыкновенный концерт, посвященный творчеству Анны Герман, состоится при участии артистов из России, Польши и Беларуси. Они выступят в сопровождении Владимирского русского оркестра. В этот вечер прозвучат любимые и известные песни из репертуара Анны Герман: «Эхо любви», «Надежда», «Когда цвели сады», «Я жду весну», «Нежность», «Белая черемуха», а также редко исполняемые песни на польском и итальянских языках. Добавим, что в рамках концерта пройдет презентация новой книги об Анне Герман. А на экране зрители увидят уникальные фотографии артистки и редкие кадры выступлений певицы в СССР и Польше. (6+)

15 декабря, 19.00

Нижегородская филармония, Кремль, 2; тел. 439-11-87

Билеты: 1000 - 2200 рублей

«Владимир Спиваков приглашает…»

Нижегородская филармония имени Ростроповича представляет очередной концерт под управлением любимца публики - дирижера Владимира Спивакова. На сцене Кремлевского концертного зала выступит Национальный филармонический оркестр России. Солировать будут артистка московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобкова и артистка Венгерского государственного оперного театра Полина Шамаева (меццо-сопрано). (6+)

18 декабря, 19.00

Нижегородская филармония, Кремль, 2; тел. 439-11-87

Билеты: 2700 - 5000 рублей

Андрей Иванцов. «Любовь права»

Звезда шансона Андрей Иванцов выступит перед нижегородскими зрителями с новой программой «Любовь права». Организаторы обещают: «Вы получите заряд положительных эмоций и много впечатлений от вокальных данных, харизмы и душевного исполнения композиций, которые многие не раз слышали в эфирах популярных радиостанций». (12+)

11 декабря, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 300 - 1400 рублей

Элвин Грей. Старые и новые хиты

На нижегородской земле состоится концерт Элвина Грея (настоящее имя - Радик Юльякшин), заслуженного артиста Республики Башкортостан, человека года по версии издания «Бизнес онлайн». Обладатель многочисленных как республиканских, так и российских премий удивит зрителей новым уникальным проектом. На предстоящей встрече артист исполнит полюбившиеся старые и новые хиты. (6+)

13 декабря, 19.00

ЦДК «Железнодорожник», ул. Июльских дней, 1а; тел. 248-37-24

Билеты: 800 - 1500 рублей

СПЕКТАКЛИ

«Чайка» с Сергеем Чонишвили и Дарьей Мороз

Готовя новую редакцию спектакля «Чайка», Константин Богомолов, по сути, представил зрителям новый, почти ни в чем не похожий на предыдущий спектакль. Новая «Чайка» - это подлинная драма, возможно, такая, какой и замышлял ее Чехов. Здесь режиссер, а вместе с ним и актеры являют нам подлинную «жизнь человеческого духа». Перед зрителем - семейная драма. Интимная. Такая, за развитием которой следишь словно сквозь замочную скважину; такая, к которой прислушиваешься, словно находишься в соседней комнате. В ролях: Марина Зудина, Дарья Мороз, Игорь Хрипунов, Сергей Чонишвили, Роза Хайруллина и другие. (16+)

16 декабря, 18.30

Театр драмы им. М. Горького, ул. Большая Покровская, 13; тел. 419-51-73

Билеты: 3800 - 5500 рублей

Глафира Тарханова в спектакле «Колесо Фортуны»

Остроумная сатирическая комедия «Колесо Фортуны» по культовому роману Юрия Полякова «Козленок в молоке». Два главных героя - молодые писатели, уверенные в себе, наделенные высокой долей азарта и авантюризма. Они заключают пари, что одному из них удастся благодаря грамотному продвижению и виртуозной рекламе сделать из малограмотного мужика известного писателя, о котором будут ходить легенды и которого назовут гением. Возможно ли, чтобы не блещущий интеллектом и эрудицией работяга со стройки превратился в богемного писателя-авангардиста? В ролях: Станислав Бондаренко, Анатолий Руденко, Павел Майков и Глафира Тарханова. (12+)

17 декабря, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 800 - 2500 рублей

«Настоящий Щелкунчик» на льду!

В канун Нового года дети и взрослые окунутся в волшебный мир самой любимой новогодней истории - «Настоящий Щелкунчик». Завораживающая красота русского балета на льду виртуозно объединится с техничным фигурным катанием от участников сборной России по фигурному катанию и солистов мировых ледовых шоу. Впечатляющая мультимедийная сценография, яркие костюмы и прекрасная музыка порадуют не только детей, но и самых искушенных зрителей. Организаторы отмечают, что музыкальный спектакль на льду «Настоящий Щелкунчик» создан не только в лучших традициях петербургского театрального искусства, но и учитывает современные тенденции мировой индустрии развлечений. (0+)

15 декабря, 11.00 и 15.00

Дворец спорта «Нагорный», пр. Гагарина, 29; тел. 422-60-68

Билеты: 300 - 1600 рублей

Марина Федункив в постановке «Подыскиваю жену. Недорого!»

Спектакль о любви и ее неожиданных поворотах. Главный герой Игорь богат, но несчастлив в любви. Чтобы найти жену, которая оценит его личные качества, а не размер кошелька, он решается изобразить из себя не особо зажиточного работника пенсионного фонда. После отбора всех кандидаток остается одна, вроде бы являющаяся подходящим вариантом для щепетильного толстосума, но дальнейший поворот событий принимает неожиданный оборот, о котором никто не мог и подумать… В ролях: Марина Федункив, Татьяна Морозова, Роман Юнусов и Илья Оболонков. (16+)

13 декабря, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1100 - 2500 рублей

«Звездная сказка» в планетарии

Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко и театр нового поколения «Зазеркалье» приглашают самых маленьких зрителей и их родителей на новогодний спектакль «Звездная сказка» в зал «Планета». Затаив дыхание, мы смотрим на звезды. Какие же они красивые и загадочные! Старичку-Моховичку так хотелось познакомиться с одной из них. И - о чудо! Маленькая звездочка упала с неба. Оказалось, ей стало интересно узнать, как живут на Земле. Познакомившись со Старичком-Моховичком и озорной Страшухой, любопытная Звездолика отправилась вместе с новыми друзьями в гости к Деду Морозу и Снегурочке, чтобы засиять на настоящей новогодней елке. После спектакля ребят ждут игры, танцы, песни и веселый хоровод вместе с героями новогодней сказки. (0+)

С 21 декабря по 8 января

Нижегородский планетарий, ул. Революционная, 20; тел. 272-50-94

Билеты: 350 рублей