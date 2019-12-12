2019-12-12T18:41:24+03:00
Общество

«Вы временный жилец»: Нижегородцы запрещают арендатору квартиры парковаться во дворе

Инцидент произошел в районе проспекта Ленина
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Вы временный жилец»: Нижегородцы запрещают арендатору квартиры парковаться во дворе«Вы временный жилец»: Нижегородцы запрещают арендатору квартиры парковаться во двореФото: СОЦСЕТИ
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Неприятный сюрприз обнаружил на своем автомобиле арендатор квартиры в районе проспекта Ленина в Нижнем Новгороде – лобовое стекло было густо измазано белым клеем, а сверху неизвестный «доброжелатель» прикрепил гневное объявление. Фотографию нижегородец выложил в паблик «Регион-52 | Нижний Новгород».

- Уважаемый временный жилец нашего дома! Вы сняли квартиру в этом доме, а не парковочное место. Убедительная просьба: не занимать парковочные места в нашем дворе. В противном случае будем вынуждены принять меры, - гласил текст на листе бумаги.

- Ибо нечего занимать места старожилов! – поддержала автора объявления Галина Афиногенова.

- Я бы еще понял, если бы в снежную зиму кто-то себе постоянно сам чистил одно и то же место, на такое вставать, конечно, как-то неудобно, но сейчас снега еще нет, а места все общие. Бред, в общем, - заявил Иван Малов.

- Временные жильцы снимают квартиру у таких же собственников, а значит, имеют такое же право на парковку! – обратила внимание Ирочка Тротская.

В судебной практике, кстати, подобных случаев, когда собрание жильцов запрещало кому-либо пользоваться парковкой у дома, немало. Причем районные и городские суды нередко поддерживали такое решение. А вот Верховный суд вставал на сторону обиженного квартиросъемщика – если, конечно, ему и владельцу квартиры не лень было дойти до высшей судебной инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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