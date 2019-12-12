Полтора года режима повышенной готовности: Что происходит с «добытой» в Волге нефтью

Когда в апреле 2018 года на поверхности Волги в районе Бурнаковской низины обнаружили нефтяные пятна, многие посмеивались – дескать, вот и в Нижнем Новгороде начали нефть добывать. С тех пор прошло уже полтора года, а нефть продолжают «качать». Причем масштабы добычи не так уж и малы.

- С момента обнаружения нефтяных пятен в апреле 2018 года с поверхности водоема собрано уже больше шести тысяч литров нефтесодержащей жидкости, - рассказали «Комсомолке» в МКУ «Управление ГОЧС Нижнего Новгорода». – Специалисты «Верхневолжского отряда аварийно-спасательных и экологических операций» дежурят на данной территории круглосуточно. Ежедневно они собирают около 20 литров нефтепродуктов.

Напомним, 7 апреля 2018 года в Нижнем Новгороде в связи с этой ситуацией был введен режим повышенной готовности. Сохраняется он и сейчас.

- На этой территории не обнаружено ни одного нового открытого источника загрязнения. Появление этих пятен является результатом прошлой экономической деятельности во времена Советского союза, - уверял тогда глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. – Раньше там была Сормовская нефтебаза, на территории которой открытым способом хранились нефтепродукты. По всей вероятности, сейчас там остались какие-то «линзы» из нефтепродуктов, которые находятся непосредственно в почве и могут свободно перемещаться, особенно в период паводка.

Между тем, к решению этой проблемы подключились уже на федеральном уровне. Однако пока конкретные сроки ликвидации очага загрязнений не называются.

- Специалисты «Института водных проблем РАН» собрали в этом районе больше 150 проб поверхностных и грунтовых вод, а также донных отложений, - напомнили в учреждении. – Полное обследование территории должно быть завершено в декабре 2019 года. По его итогам должны быть определены границы загрязненных участков и даны рекомендации по их рекультивации.

Что касается самой «добытой нефти», то никакого прока от нее нижегородцам нет – конвертировать ее в нефтедоллары, вопреки расхожим шуткам, не получится.

- Данная нефтесодержащая жидкость утилизируется компанией «Экосервис», - пояснили «Комсомолке» в «Управлении ГОЧС Нижнего Новгорода». – Соответствующий договор заключен с Верхневолжским отрядом аварийно-спасательных и экологических операций».