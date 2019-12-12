«Проломил череп и сломал челюсть»: Нижегородский Раскольников в полночь напал на старушку

Ночные прогулки едва не стали роковыми для нижегородской пенсионерки Веры Федоровны Семеновой (имя героини изменено – прим. Ред.). Около полуночи 27 ноября она проходила возле дома № 5а по улице Ларина в Приокском районе, как вдруг на нее прямо из-за угла напал незнакомец.

- Она получила довольно серьезные травмы, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Он проломил ей череп и сломал челюсть. В результате, она доставлена в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и переломом обоих височных костей.

Надо сказать, что потерпевшая уже дама в возрасте – в июле ей исполнилось 67 лет. В этом возрасте любые переломы и травмы срастаются особенно тяжело. Однако преступника это не остановило. Что стало причиной нападения нижегородского Раскольникова на старушку, остается только догадываться. Тем более, что у бабушки ничего не украли.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления был задержан 39-летний нижегородец, - сообщает источник. – Ранее он уже был судим.

Надо сказать, что в последнее время подозреваемый перебивался случайными заработками на стройке и находился в активном поиске своей второй половинки. По всей вероятности, после совершения такого преступления искать ее ему придется еще долго – как-никак в тюремных казематах ему будет не до амурных дел.