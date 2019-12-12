2019-12-12T18:41:24+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ поддержал благотворительную акцию в кстовском аквапарке

Благотворительная акция «Новогоднее чудо» для детей из коррекционных школ и детских домов состоялась 10 декабря
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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ЛУКОЙЛ поддержал благотворительную акцию в кстовском аквапаркеЛУКОЙЛ поддержал благотворительную акцию в кстовском аквапарке
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10 декабря в аквапарке «Атолл» города Кстово состоялась благотворительная акция «Новогоднее чудо» для детей из коррекционных школ и детских домов. Праздник в аквапарке был организован при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ». Такое мероприятие стало доброй традицией – аквапарк совместно с ПАО «ЛУКОЙЛ» проводит его четвертый год подряд. С каждым годом эта акция становится все более массовой и охватывает все большее количество детей: в этот день аквапарк посетили 100 детей с сопровождающими их взрослыми.

Для особенных детей посещение аквапарка не просто праздник - это еще и один из методов реабилитации, а также возможность получить положительные эмоции. Кроме того, в преддверии Нового Года все юные гости получили сладкие подарки. С поздравительной речью к участникам мероприятия обратился заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень. Он пожелал всем хорошо провести время, получить массу позитивных эмоций и исполнения желаний в Новом году.

Благотворительная акция «Новогоднее чудо» носит такое название не просто так, ведь она призвана подарить детям в этот день безграничную радость и яркий новогодний сюрприз!

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