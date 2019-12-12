2019-12-12T14:53:28+03:00
Общество

Коллективный договор «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» признан лучшим в отрасли

Благодарственное письмо вручили гендиректору предприятия Андрею Богданову
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Коллективный договор «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» признан лучшим в отраслиКоллективный договор «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» признан лучшим в отрасли
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11 декабря в рамках подписания Отраслевого соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса РФ на 2020-2022 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации состоялось награжение победителей конкурса «Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе» в 2019 году.

В категории «Переработка нефти и газа, нефтехимическая и химическая промышленность, электроэнергетика» победителем стало ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»). Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак вручил благодарственное письмо Министерства генеральному директору «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Андрею Богданову.

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