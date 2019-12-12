«Новодел, но не китч»: Нижегородка возрождает выксунскую деревянную игрушку

Художница Татьяна Ганина занимается благородным и невероятно увлекательным делом - возрождает выксунскую деревянную игрушку. Уже много лет она изучает историю изделий мастерской Елизаветы Бородачевой, освоила технологию изготовления деревянных игрушек, зарегистрировала бренд и теперь в небольшом гараже создает изделия декоративно-прикладного искусства, которые набирают все большую популярность.

У Татьяны Ганиной классическое художественное образование.

Целая артель монахинь

Подлинные произведения искусства - деревянные фигурки крестьянских детей - создавались в Выксе несколько веков назад. И в начале прошлого столетия выксунская игрушка была известна во всей России. Но потом исчезла из поля зрения. Вновь выксунская игрушка стала быть на слуху благодаря любознательности живописца Татьяны Ганиной.

- У меня классическое художественное образование. Окончив училище в Йошкар-Оле, вернулась в родную Выксу и пошла на завод. Работала там до тех пор, пока нас благополучно не сократили. Ну а после этого подалась в индивидуальные предприниматели - открыла мастерскую аэрографии, - рассказала художница «Комсомольской правде».

Изделия "рождаются" в небольшом гараже.

Тогда будущий муж Татьяны познакомил ее со своей бабушкой. Женщина подарила возлюбленной внука парочку старинных ваз, сделанных местными монахинями. Где-то сколотые, где-то с трещинками, изделия ручной работы произвели на бывшую заводскую работницу неизгладимое впечатление.

- Провалялись они у меня дома долго. А потом случайно узнала про целую артель монахинь, в которой трудились более тридцати мастеров. Меня это заинтересовало, и я начала копаться, - вспоминает собеседница «Комсомолки». - Первым моим деревянным изделием стали саночки подобные тем, что я видела в краеведческом музее Нижнего Новгорода. И как-то пошло-поехало.

К созданию уникальных изделий Татьяна Ганина подключила всю семью.

О том, как создавались деревянные игрушки, чем они отличались от других подобных изделий и прочих деталях, Татьяна узнала в музее при Выксунском металлургическом заводе. Но еще больше информации получилось найти именно в Нижнем Новгороде, в усадьбе Рукавишниковых.

«Пришлось бодаться»

Основательно в эту тему художница погрузилась после рождения второго ребенка в 2014 году. Тогда же Татьяна получила доступ к кратким описаниям создания деревянных игрушек, сделанным по описанию монахинь. Нет, это были не инструкции, скорее очерки. Разобрать письмена удалось не все - уж больно почерк непростой, и все же этого хватило, чтобы начать создавать игрушки.

- Реставраторы из усадьбы Рукавишниковых объяснили мне, как необходимо анализировать старинное изделие. Сначала специалисты смотрят, из какого материала оно выполнено, потом выясняют, с грунтом оно или без. Если с грунтом, то с каким именно, и так далее, - продолжила Татьяна.

Фантазии художника нет предела.

Смастерив несколько изделий, художница решилась представить их художественно-экспертному совету по народным художественным промыслам Нижегородской области.

- Во время первой встречи (помню, нас было двенадцать мастеров), мне сказали, что не слышали о существовании моей мастерской. Вроде как им требуется подтверждение. И я начала собирать всевозможные бумаги, чтобы предоставить их комиссии. На это ушло почти два года, - выдохнула Татьяна.

Несмотря на бумажную волокиту, которая чуть не зарубила на корню идею возродить старинный промысел, молодая мать принялась за изготовление новых игрушек в том же стиле, в котором работали монахини.

Мастерица уделяет огромное внимание деталям.

- Чтобы был новодел, но не китч. Критики я, конечно, выслушала немереное количество. В частности меня отчитали за лица героев. Я-то их тщательно прорисовывала, с ресничками, а эксперты заявили, что лица надо рисовать мазочками. Хотя я находила информацию о том, что лица крестьянских девочек на санках рисовали со всеми деталями. Пришлось бодаться, - улыбнулась героиня публикации.

Затем судьба свела Татьяну с главным игрушечником Нижегородской области Натальей Квач. Знакомство помогло художнице добиться большей схожести своих изделий с настоящими выксунскими деревянными игрушками. Правда, и от нее женщина выслушала немало критики.

Произведения декоративно-прикладного искусства "рождаются" в гараже.

- Помню, однажды посмотрела на мое изделие и сказала: «Это взято из городецкой игрушки. Нельзя тырить! Нужно, чтобы было индивидуальное», - улыбается Татьяна.

На третью защиту изделий владелица мастерской в Выксе повезла в игрушки, которые впоследствии получили единогласное одобрение. На основе тех эталонных игрушек она стала создавать новые.

Мастерица уделяет огромное внимание деталям.

Дочь шлифует, сын грунтует

В старину выксунские деревянные игрушки делались из обрезков. По словам Татьяны Ганиной, бралась сосна или осина. Основная часть доски шла на изготовление иконы, а из обрезков получались игрушки (девочки в народных костюмах, детишки на санках и так далее).

- Доска у выксунской игрушки плоская, под конус. Ни у одних других игрушек в России нет такой формы. И я ее сохранила, - поделилась собеседница «Комсомолки». - Образцы рисую акрилом, потому что он насыщенный и быстро сохнет, а так предпочитаю темперу. Кстати, в прежние времена рисунок выжигался, но это на блюдах. На игрушках я такого не видела. Кто-то пробовал, но вышло грубовато, поэтому я пока воздержусь.

Специально для своей звездной одноклассницы Ирины Пеговой художница сделала деревянные елочные игрушки.

Однако это не значит, что Татьяна против экспериментов. Недавно ей пришла в голову замечательная мысль - делать елочные игрушки в той же выксунской стилистике. Свою идею мастерица озвучила на последней защите своих работ на специальной комиссии.

- Предложение было воспринято более чем положительно. Сказали, что экспериментировать нужно, ведь развитие возможно в том случае, если делать шаги вправо или влево. И я сделал. Какие-то елочные игрушки прошли одобрение (например, традиционные саночки). А вот с фигурками по мотивам пушкинских сказок была битва. Но это нормально. Все новое подвергается критике, - не унывает уроженка Выксы.

Ведущий Андрей Малахов с выксунской деревянной игрушкой Татьяны Ганиной.

Постепенно к возрождению деревянной игрушки подтянулась семья Татьяны. Свой коллектив она в шутку называет неформальным. Отец изготавливает коробочки для игрушек, мама рисует подмалевок, 16-летняя дочка шлифует деревяшки, а пятилетний сын занимается грунтовкой. Также в команде есть столяр и художница - оба работники местного завода.

- Поймите, что я делаю игрушки не только, чтобы заработать денег. Честно говоря, на этом вряд ли можно сколотить состояние. Просто мне искренне нравится то, чем я занимаюсь, - заключила Татьяна.

КСТАТИ

Татьяна Ганина (в молодости - Желтухина) одноклассница известной актрисы Ирины Пеговой. В октябрьском выпуске шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале Россия-1 бывшая классная руководительница передала свой звездной ученице деревянные елочные игрушки, сделанные Татьяной. Актриса была в восторге.

- Недавно Ира приезжала на встречу одноклассников в Выксу и поблагодарила меня за тот подарок. Спросила, где находится моя мастерская. Я ответила: «В гараже!» Она восхитилась. Молодец, по-доброму отнеслась к моему делу, - добавила Татьяна.

КОНКРЕТНО

Пока деревянные игрушки мастерицы Татьяны Ганиной можно купить только в двух местах - в музее ОАО «ВМЗ» и гостинице «Баташев» (г. Выкса). Стоимость изделий варьируется от 200 до 5000 рублей.