2019-12-12T15:00:31+03:00
Общество

«Новодел, но не китч»: Нижегородка возрождает выксунскую деревянную игрушку

К созданию уникальных изделий Татьяна Ганина подключила всю семью [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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В старину выксунские игрушки делала целая артель монахинь.В старину выксунские игрушки делала целая артель монахинь.
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Художница Татьяна Ганина занимается благородным и невероятно увлекательным делом - возрождает выксунскую деревянную игрушку. Уже много лет она изучает историю изделий мастерской Елизаветы Бородачевой, освоила технологию изготовления деревянных игрушек, зарегистрировала бренд и теперь в небольшом гараже создает изделия декоративно-прикладного искусства, которые набирают все большую популярность.

У Татьяны Ганиной классическое художественное образование.

У Татьяны Ганиной классическое художественное образование.

Целая артель монахинь

Подлинные произведения искусства - деревянные фигурки крестьянских детей - создавались в Выксе несколько веков назад. И в начале прошлого столетия выксунская игрушка была известна во всей России. Но потом исчезла из поля зрения. Вновь выксунская игрушка стала быть на слуху благодаря любознательности живописца Татьяны Ганиной.

- У меня классическое художественное образование. Окончив училище в Йошкар-Оле, вернулась в родную Выксу и пошла на завод. Работала там до тех пор, пока нас благополучно не сократили. Ну а после этого подалась в индивидуальные предприниматели - открыла мастерскую аэрографии, - рассказала художница «Комсомольской правде».

Изделия "рождаются" в небольшом гараже.

Изделия "рождаются" в небольшом гараже.

Тогда будущий муж Татьяны познакомил ее со своей бабушкой. Женщина подарила возлюбленной внука парочку старинных ваз, сделанных местными монахинями. Где-то сколотые, где-то с трещинками, изделия ручной работы произвели на бывшую заводскую работницу неизгладимое впечатление.

- Провалялись они у меня дома долго. А потом случайно узнала про целую артель монахинь, в которой трудились более тридцати мастеров. Меня это заинтересовало, и я начала копаться, - вспоминает собеседница «Комсомолки». - Первым моим деревянным изделием стали саночки подобные тем, что я видела в краеведческом музее Нижнего Новгорода. И как-то пошло-поехало.

К созданию уникальных изделий Татьяна Ганина подключила всю семью.

К созданию уникальных изделий Татьяна Ганина подключила всю семью.

О том, как создавались деревянные игрушки, чем они отличались от других подобных изделий и прочих деталях, Татьяна узнала в музее при Выксунском металлургическом заводе. Но еще больше информации получилось найти именно в Нижнем Новгороде, в усадьбе Рукавишниковых.

«Пришлось бодаться»

Основательно в эту тему художница погрузилась после рождения второго ребенка в 2014 году. Тогда же Татьяна получила доступ к кратким описаниям создания деревянных игрушек, сделанным по описанию монахинь. Нет, это были не инструкции, скорее очерки. Разобрать письмена удалось не все - уж больно почерк непростой, и все же этого хватило, чтобы начать создавать игрушки.

- Реставраторы из усадьбы Рукавишниковых объяснили мне, как необходимо анализировать старинное изделие. Сначала специалисты смотрят, из какого материала оно выполнено, потом выясняют, с грунтом оно или без. Если с грунтом, то с каким именно, и так далее, - продолжила Татьяна.

Фантазии художника нет предела.

Фантазии художника нет предела.

Смастерив несколько изделий, художница решилась представить их художественно-экспертному совету по народным художественным промыслам Нижегородской области.

- Во время первой встречи (помню, нас было двенадцать мастеров), мне сказали, что не слышали о существовании моей мастерской. Вроде как им требуется подтверждение. И я начала собирать всевозможные бумаги, чтобы предоставить их комиссии. На это ушло почти два года, - выдохнула Татьяна.

Несмотря на бумажную волокиту, которая чуть не зарубила на корню идею возродить старинный промысел, молодая мать принялась за изготовление новых игрушек в том же стиле, в котором работали монахини.

Мастерица уделяет огромное внимание деталям.

Мастерица уделяет огромное внимание деталям.

- Чтобы был новодел, но не китч. Критики я, конечно, выслушала немереное количество. В частности меня отчитали за лица героев. Я-то их тщательно прорисовывала, с ресничками, а эксперты заявили, что лица надо рисовать мазочками. Хотя я находила информацию о том, что лица крестьянских девочек на санках рисовали со всеми деталями. Пришлось бодаться, - улыбнулась героиня публикации.

Затем судьба свела Татьяну с главным игрушечником Нижегородской области Натальей Квач. Знакомство помогло художнице добиться большей схожести своих изделий с настоящими выксунскими деревянными игрушками. Правда, и от нее женщина выслушала немало критики.

Произведения декоративно-прикладного искусства "рождаются" в гараже.

Произведения декоративно-прикладного искусства "рождаются" в гараже.

- Помню, однажды посмотрела на мое изделие и сказала: «Это взято из городецкой игрушки. Нельзя тырить! Нужно, чтобы было индивидуальное», - улыбается Татьяна.

На третью защиту изделий владелица мастерской в Выксе повезла в игрушки, которые впоследствии получили единогласное одобрение. На основе тех эталонных игрушек она стала создавать новые.

Мастерица уделяет огромное внимание деталям.

Мастерица уделяет огромное внимание деталям.

Дочь шлифует, сын грунтует

В старину выксунские деревянные игрушки делались из обрезков. По словам Татьяны Ганиной, бралась сосна или осина. Основная часть доски шла на изготовление иконы, а из обрезков получались игрушки (девочки в народных костюмах, детишки на санках и так далее).

- Доска у выксунской игрушки плоская, под конус. Ни у одних других игрушек в России нет такой формы. И я ее сохранила, - поделилась собеседница «Комсомолки». - Образцы рисую акрилом, потому что он насыщенный и быстро сохнет, а так предпочитаю темперу. Кстати, в прежние времена рисунок выжигался, но это на блюдах. На игрушках я такого не видела. Кто-то пробовал, но вышло грубовато, поэтому я пока воздержусь.

Специально для своей звездной одноклассницы Ирины Пеговой художница сделала деревянные елочные игрушки.

Специально для своей звездной одноклассницы Ирины Пеговой художница сделала деревянные елочные игрушки.

Однако это не значит, что Татьяна против экспериментов. Недавно ей пришла в голову замечательная мысль - делать елочные игрушки в той же выксунской стилистике. Свою идею мастерица озвучила на последней защите своих работ на специальной комиссии.

- Предложение было воспринято более чем положительно. Сказали, что экспериментировать нужно, ведь развитие возможно в том случае, если делать шаги вправо или влево. И я сделал. Какие-то елочные игрушки прошли одобрение (например, традиционные саночки). А вот с фигурками по мотивам пушкинских сказок была битва. Но это нормально. Все новое подвергается критике, - не унывает уроженка Выксы.

Ведущий Андрей Малахов с выксунской деревянной игрушкой Татьяны Ганиной.

Ведущий Андрей Малахов с выксунской деревянной игрушкой Татьяны Ганиной.

Постепенно к возрождению деревянной игрушки подтянулась семья Татьяны. Свой коллектив она в шутку называет неформальным. Отец изготавливает коробочки для игрушек, мама рисует подмалевок, 16-летняя дочка шлифует деревяшки, а пятилетний сын занимается грунтовкой. Также в команде есть столяр и художница - оба работники местного завода.

- Поймите, что я делаю игрушки не только, чтобы заработать денег. Честно говоря, на этом вряд ли можно сколотить состояние. Просто мне искренне нравится то, чем я занимаюсь, - заключила Татьяна.

КСТАТИ

Татьяна Ганина (в молодости - Желтухина) одноклассница известной актрисы Ирины Пеговой. В октябрьском выпуске шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале Россия-1 бывшая классная руководительница передала свой звездной ученице деревянные елочные игрушки, сделанные Татьяной. Актриса была в восторге.

- Недавно Ира приезжала на встречу одноклассников в Выксу и поблагодарила меня за тот подарок. Спросила, где находится моя мастерская. Я ответила: «В гараже!» Она восхитилась. Молодец, по-доброму отнеслась к моему делу, - добавила Татьяна.

КОНКРЕТНО

Пока деревянные игрушки мастерицы Татьяны Ганиной можно купить только в двух местах - в музее ОАО «ВМЗ» и гостинице «Баташев» (г. Выкса). Стоимость изделий варьируется от 200 до 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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