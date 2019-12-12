Фантастические облака: ТОП-10 удивительных снимков рассвета в Нижнем Новгороде
Благодаря своим удивительным видам и пейзажам Нижний Новгород уже давно снискал славу столицы закатов. Однако, как оказалось, и рассвет в нашем городе не хуже. 12 декабря нижегородцы поделились в социальных сетях необыкновенными снимками поистине волшебного рассвета. Причем любоваться им горожане смогли в разных частях Нижнего Новгорода. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» собрала ТОП-10 самых роскошных снимков.
- Сегодня был фантастический рассвет, - одним из первых поделился своими снимками нижегородец Alexandr Skycam в группе «Типичный Нижний».
Вслед за ним фотографиями из разных частей Нижнего Новгорода стали делиться десятки нижегородцев. И рассвет везде удался на славу. Улица Ларина, Варварская, проспект Ленина – всюду горожане могли наблюдать это восхитительное зрелище.
Наслаждаться удивительным зрелищем нижегородцы могли в разных частях города. ФОТО: Юлия Аврова.
ФОТО: Юлия Кудисова
Розовые облака и золотое небо - Нижний поистине может считаться столицей рассветов. ФОТО: Владислава Гладких
Рассвет над стадионом был особенно хорош. ФОТО: Юлия Мотова
ФОТО: Юлия Панкова.
На площади Лядова тоже выдалось красивое утро. ФОТО: Тимофей Шубин.
ФОТО: Ольга Карпова
Удивительная панорама открывалась над Анкудиновским парком. ФОТО: Екатерина Шарова
Золото облаков украсило небо над многоэтажками. ФОТО: Егор Терехин.
Такой рассвет был на площади Октябрьской. ФОТО: Дмитрий Мантуров
ИСТОЧНИК KP.RU