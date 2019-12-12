2019-12-12T12:55:48+03:00
Общество

Фантастические облака: ТОП-10 удивительных снимков рассвета в Нижнем Новгороде

Нижегородцы делятся уникальными фотографиями в социальных сетях [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Фантастические облака: ТОП-10 удивительных снимков рассвета в Нижнем Новгороде. ФОТО: Alexandr SkycamФантастические облака: ТОП-10 удивительных снимков рассвета в Нижнем Новгороде. ФОТО: Alexandr Skycam

Благодаря своим удивительным видам и пейзажам Нижний Новгород уже давно снискал славу столицы закатов. Однако, как оказалось, и рассвет в нашем городе не хуже. 12 декабря нижегородцы поделились в социальных сетях необыкновенными снимками поистине волшебного рассвета. Причем любоваться им горожане смогли в разных частях Нижнего Новгорода. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» собрала ТОП-10 самых роскошных снимков.

- Сегодня был фантастический рассвет, - одним из первых поделился своими снимками нижегородец Alexandr Skycam в группе «Типичный Нижний».

Вслед за ним фотографиями из разных частей Нижнего Новгорода стали делиться десятки нижегородцев. И рассвет везде удался на славу. Улица Ларина, Варварская, проспект Ленина – всюду горожане могли наблюдать это восхитительное зрелище.

Наслаждаться удивительным зрелищем нижегородцы могли в разных частях города. ФОТО: Юлия Аврова.

Наслаждаться удивительным зрелищем нижегородцы могли в разных частях города. ФОТО: Юлия Аврова.

ФОТО: Юлия Кудисова

ФОТО: Юлия Кудисова

Розовые облака и золотое небо - Нижний поистине может считаться столицей рассветов. ФОТО: Владислава Гладких

Розовые облака и золотое небо - Нижний поистине может считаться столицей рассветов. ФОТО: Владислава Гладких

Рассвет над стадионом был особенно хорош. ФОТО: Юлия Мотова

Рассвет над стадионом был особенно хорош. ФОТО: Юлия Мотова

ФОТО: Юлия Панкова.

ФОТО: Юлия Панкова.

На площади Лядова тоже выдалось красивое утро. ФОТО: Тимофей Шубин.

На площади Лядова тоже выдалось красивое утро. ФОТО: Тимофей Шубин.

ФОТО: Ольга Карпова

ФОТО: Ольга Карпова

Удивительная панорама открывалась над Анкудиновским парком. ФОТО: Екатерина Шарова

Удивительная панорама открывалась над Анкудиновским парком. ФОТО: Екатерина Шарова

Золото облаков украсило небо над многоэтажками. ФОТО: Егор Терехин.

Золото облаков украсило небо над многоэтажками. ФОТО: Егор Терехин.

Такой рассвет был на площади Октябрьской. ФОТО: Дмитрий Мантуров

Такой рассвет был на площади Октябрьской. ФОТО: Дмитрий Мантуров

ИСТОЧНИК KP.RU

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